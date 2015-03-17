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مؤمن زكريا: انتقالي للأهلي لم يكن بيدي

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مؤمن زكريا: انتقالي للأهلي لم يكن بيدي مؤمن زكريا: انتقالي للأهلي لم يكن بيدي

قال مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي إن صفقة انتقاله من إنبي إلى القلعة الحمراء كانت خارج إرادته.

وأوضح زكريا: "انتقالي إلى الأهلي لم يكن بيدي، لقد كنت لاعبًا بالزمالك، ولكن على ذمة ناد آخر هو إنبي".

وأضاف في تقرير تليفزيوني: "الأمر بسيط للغاية، انتهت إعارتي إلى الزمالك، ولم تنجح إدارته في التفاوض مع إنبي".

وتابع: "فخور باللعب للزمالك، لقد فزت معه بكأس مرتين، وكنت هداف الفريق في الدوري، واجتهدت لآخر لحظة".

وواصل: "تقبيل شعار الزمالك ليس عيبًا، ولن أغضب من هجوم بعض لاعبيه علي بعد رحيلي، بل أتمنى التوفيق لهم".

وأتم مؤمن زكريا: "سأحتفظ بذكرياتي الجيدة معهم فقط، وخالص التعازي لأسر ضحايا ملعب الدفاع الجوي، لقد كنت على تواصل دائم مع عمر جابر، لأنني لم أتمكن من حضور مراسم العزاء".

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