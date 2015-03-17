دوري الأبطال ومونديال الأندية هما هدف مؤمن زكريا مع الأهلي

يتطلع مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية هذا العام.

وقال مؤمن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحياة 2": "أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي، لأنها خطوة مهمة للغاية في سيرتي الذاتية كلاعب".

وتابع: "بدأنا مشوار البطولة بفوز مهم للغاية خارج ملعبنا على فريق قوي مثل الجيش الرواندي، وأتمنى مواصلة المشوار بنفس الأداء".

وأضاف: "سعيد بوجودي للغاية مع الأهلي، ولا أشعر بالغربة، لأن معظم لاعبيه كانوا معي في المنتخب، وتدربت معهم عندما كنت ناشئًا بالنادي".

وأتم: "لا أشغل بالي بالضغط الإعلامي الذي صاحب انضمامي إلى الأهلي، بل أركز في عملي جيدًا للظهور بشكل قوي في التدريبات والمباريات".

وانضم مؤمن زكريا إلى الأهلي من إنبي بعد انتهاء إعارته إلى الزمالك لمدة 18 شهرًا.