أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

دوري الأبطال ومونديال الأندية هما هدف مؤمن زكريا مع الأهلي

Google+ Print
دوري الأبطال ومونديال الأندية هما هدف مؤمن زكريا مع الأهلي دوري الأبطال ومونديال الأندية هما هدف مؤمن زكريا مع الأهلي

يتطلع مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية هذا العام.

وقال مؤمن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحياة 2": "أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي، لأنها خطوة مهمة للغاية في سيرتي الذاتية كلاعب".

وتابع: "بدأنا مشوار البطولة بفوز مهم للغاية خارج ملعبنا على فريق قوي مثل الجيش الرواندي، وأتمنى مواصلة المشوار بنفس الأداء".

وأضاف: "سعيد بوجودي للغاية مع الأهلي، ولا أشعر بالغربة، لأن معظم لاعبيه كانوا معي في ، وتدربت معهم عندما كنت ناشئًا بالنادي".

وأتم: "لا أشغل بالي بالضغط الإعلامي الذي صاحب انضمامي إلى الأهلي، بل أركز في عملي جيدًا للظهور بشكل قوي في التدريبات والمباريات".

وانضم مؤمن زكريا إلى الأهلي من إنبي بعد انتهاء إعارته إلى الزمالك لمدة 18 شهرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب