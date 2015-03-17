كهربا: شكرا حسام البدري.. وأتمنى العودة إلى أوروبا

أشاد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم إنبي بالمدير الفني للمنتخب الأوليمبي حسام البدري، مؤكدًا أنه له الفضل في انضمامه للمنتخب الأول.

وقال "كهربا": "شكرًا حسام البدري، لأنه تعب كثيرًا مع المنتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة، وساهم في تطوير مستواي، لأنضم للمنتخب الأول مجددًا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أسعى لتحقيق إنجازات مع المنتخبين الأول والأوليمبي، لأن ارتداء قميص شرف لأي لاعب".

وعن سر ابتعاده عن المنتخب: "لعبت بعض المباريات مع برادلي، ولم أنضم سوى لمعسكر وحيد مع شوقي غريب، وتدربت فقط، وتم استبعادي".

وواصل المهاجم الشاب: "أسعى لأكون عند حسن الظن الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر".

وانضم "كهربا" لقائمة المنتخب الأول التي ستخوض المباراة الودية أمام غينيا الإستوائية يوم 26 مارس الجاري.

وبسؤاله عن خطوته القادمة، اختتم مهاجم إنبي: "أسعى للحفاظ على مستواي الذي ظهرت به مؤخرًا للانتقال إلى فريق جيد في أوروبا".

يُذكر أن "كهربا" لديه تجربة احتراف قصيرة في سويسرا مع ناديي لوزيرين وجراسهوبرز.