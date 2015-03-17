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إستاد القاهرة: الأمن لم يعترض على مباراة الأهلي والجيش الرواندي

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إستاد القاهرة: الأمن لم يعترض على مباراة الأهلي والجيش الرواندي إستاد القاهرة: الأمن لم يعترض على مباراة الأهلي والجيش الرواندي

أكد علي درويش مدير هيئة إستاد القاهرة أن وزارة الداخلية لم تبلغه حتى الآن باعتراضها على إقامة مباراة الأهلي والجيش الرواندي في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على الأهلي في الرابع من إبريل المقبل في إياب دور الـ32 بعدما فاز الأهلي بثنائية في الذهاب.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج (كورة كل يوم): "إستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلي مع الجيش الرواندي، وكان جاهزا لمباراة الأوليمبي مع كينيا، بعد الانتهاء من أزمة حرق أرضية الملعب".

وأضاف "لم أتلق حتى الآن ما يفيد برفض وزارة الداخلية بإقامة مباراة الأهلي، وتم تركيب كاميرات المراقبة الجديدة في جميع أرجاء الملعب".

وأتم "النادي الأهلي لا يحتاج لمخاطبة إستاد القاهرة لإقامة مبارياته عليه، لأنه الملعب الرئيسي له في مباريات الدوري وبطولة أفريقيا منذ بداية الموسم".

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