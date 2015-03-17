الجزائر الأول إفريقيًا و 11 عالميًا في استيراد السلاح

احتلت الجزائر المركز الـ11 عالميا والأول إفريقيا فى قائمة أكثر الدول المستوردة للسلاح خلال الخمس سنوات الماضية، حيث آلت 3% من مبيعات السلاح في السوق الدولية للجزائر واستحوذت على 30 % من واردات القارة السمراء، وفقا لأحدث تصنيف لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

وأوضح التصنيف أن واردات الجزائر من الأسلحة خلال الفترة بين 2009 و2014 ارتفعت بنسبة 30% يليها المغرب بنسبة 26 % ثم السودان بنسبة 6%.

وكشف التقرير عن إن أهم طلبيات الجزائر من السلاح تمثلت فى ثلاث فرقاطات من الصين، 926 مركبة لنقل الجنود، و42 مروحية هجومية، وغواصتين، مشيرا إلى السباق المحموم نحو التسلح مع المغرب، من خلال عرض حجم مشتريات البلدين.

> أ ش أ