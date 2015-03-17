أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجزائر الأول إفريقيًا و 11 عالميًا في استيراد السلاح

Google+ Print
الجزائر الأول إفريقيًا و 11 عالميًا في استيراد السلاح الجزائر الأول إفريقيًا و 11 عالميًا في استيراد السلاح

احتلت الجزائر المركز الـ11 عالميا والأول إفريقيا فى قائمة أكثر الدول المستوردة للسلاح خلال الخمس سنوات الماضية، حيث آلت 3% من مبيعات السلاح في السوق الدولية للجزائر واستحوذت على 30 % من واردات القارة السمراء، وفقا لأحدث تصنيف لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

وأوضح التصنيف أن واردات الجزائر من الأسلحة خلال الفترة بين 2009 و2014 ارتفعت بنسبة 30% يليها المغرب بنسبة 26 % ثم السودان بنسبة 6%.

وكشف التقرير عن إن أهم طلبيات الجزائر من السلاح تمثلت فى ثلاث فرقاطات من الصين، 926 مركبة لنقل الجنود، و42 مروحية هجومية، وغواصتين، مشيرا إلى السباق المحموم نحو التسلح مع المغرب، من خلال عرض حجم مشتريات البلدين.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا