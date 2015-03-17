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محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة عليا للتوعية المجتمعية ضد الإرهاب

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محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة عليا للتوعية المجتمعية ضد الإرهاب محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة عليا للتوعية المجتمعية ضد الإرهاب
قرر محافظ أسوان مصطفى يسرى تشكيل لجنة عليا للتوعية المجتمعية فى مختلف المجالات والقضايا الهامة التى تمس حياة المواطنين، ومنها مواجهة الإرهاب والسلامة العامة للأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.

صرح بذلك - اليوم - المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة العليا، والذى أشار إلى أن اللجنة ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، حيث ستقوم على معلومات أمنية ورؤية واضحة للأهداف لتنفيذها فى مختلف القطاعات.

مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية التى ستضعها اللجنة تهدف فى المقام الأول للتوعية بكيفية التعامل مع الحوادث الإرهابية واتخاذ كافة التدابير الوقائية والحذر دون إحداث أى حالة من الترويع والفزع أو الإشاعات التى تؤثر على دورة الحياة اليومية للمواطنين وعلى الحركة السياحية والتجارية والاقتصاد الوطنى.

مؤكداً على أنه سيتم تكليف كل جهة تمثل فى اللجنة العليا بإعداد ورقة عمل تشمل الرؤى والأفكار ومنهج العمل فى تنفيذ الخطة، طبقاً لطبيعة وإمكانيات كل جهة وبالوسيلة التى يمكن تنفيذ الخطة بها.

وتابع رئيس اللجنة العليا بأنه سيتم توزيع هذه الاستراتيجية بعد إقرارها من اللجنة العليا على هذه الجهات للبدء فى تنفيذها.

مشيراً إلى أن اللجنة ستضم بعض الجهات الأمنية والتنفيذية والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدنى والإعلام وغرفة شركات السياحة ورجال الأعمال، كما ستعمل اللجنة على التوعية فى قضايا مجتمعية أخرى.

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مصر 365