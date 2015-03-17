عصام شرف بمهرجان الأقصر للسينما: يجب مواجهة الإرهاب بالفكر التنويرى

انطلق مساء اليوم الاثنين من قاعة مركز الاقصر الدولى للمؤتمرات فاعليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى نسخته الرابعة، وبدأ حفل الافتتاح بعرض موسيقى أفريقية وفيلم تسجيلى يحكى تاريخ المهرجان.> وقال عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء المهرجان فى كلمته خلال حفل الافتتاح، إن الإرهابى المتطرف قبل أن يحمل السلاح يحمل فكرا إرهابيا ويجب مواجهة ذلك بالفكر التنويرى، مضيفا أن مصر ودول أخرى تعيش حالة حرب من قوى ظلامية، مؤكدًا أن سلاح الفن والثقافة لا يقل أهمية عن الرصاص والبارود.>ولفت إلى أن الأقصر أكبر متحف حى فى العالم، مرحبا بالحضور، ومقدما شكره للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزراء السياحة والثقافة والشباب والرياضة ومحافظى الأقصر السابقين والمحافظ الحالى وإدارة المهرجان وأهالى الأقصر، لافتا أن وضع المهرجان فى صورة مؤسسية لترعاه الدولة جعله ضمن ميزانية الدولة وداخل أنشطتها.

وأوضح سيد فؤاد رئيس المهرجان، أن المهرجان على مدار خمس سنوات عزز مكانة السينما الإفريقية وأعاد الوهج القديم بين القارة ومصر، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح حديث أهالى الأقصر لدرجة أن خطيب مسجد أبو الحجاج تحدث فى خطبته عن المهرجان والسينما.

>فيما قالت عزة فؤاد مدير المهرجان، إننا هنا نحتفى بالسينما الإفريقية التى حققت مراكز متقدمة فى العالم، مقدمة الشكر لكل الجهات الداعمة للمهرجان، مختتمة كلمتها بجملة" تحيا السينما الإفريقية".

جدير بالذكر ان الدورة الرابعة للمهرجان تستمر حتى يوم 22 مارس بمشاركة 31 دولة إفريقية، بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلماً ( طويل – قصير-تسجيلى –روائى ) منها 35 فيلماً مترجم للغة العربية، منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان "كان" وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفاً من صناع السينما، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب.

ورحب محافظ الأقصر محمد بدر بضيوف المهرجان، قائلا : إنه من دواعى سرورنا أن يعقد المهرجان على أرض الاقصر مهد الحضارة، وإن المهرجان مع كل دورة من دوراته يخلق فرصة للنقاش والمناظرة، وأن السينما وسيلة لتبادل الثقافة وتخلق بذور حقيقية.

وشهد حفل الإفتتاح حضور سفراء ووزراء وضيوف أفارقة وعدد من النجوم، منهم ليلى علوى التى يكرمها المهرجان، والفنانة يسرا والفنانة الهام شاهين والفنانة منة شلبى والفنانة منال سلامة والفنانة سلوى محمد على والفنان فتحى عبد الوهاب وغيرهم من نجوم ونجمات مصر، بجانب مائة من كبار نجوم وصناع السينما بالقارة الأفريقية، حيث بدأت فعاليات الإفتتاح بكرنفال وسط نهر النيل الخالد ومعابد ملوك الفراعنة فى شرق مدينة الأقصر.

كما تم خلال الإفتتاح إعلان اسماء لجنة التحكيم وتكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو، وإهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس وإعلان إهداء الدورة لروح الفنان الراحل خالد صالح .

>ويقيم المهرجان فى دورته الرابعة عدداً من الورش هى، ورشة صناعة الفيلم للمخرج الأثيوبى هايلى جريما، وورشة أفلام الموبايل بالتعاون مع معهد جوتة( مؤسسة روبرت باوش ) لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وورشة ستوب موشن لخبيرة الرسوم المتحركة الفنلندية أنطونيا ريمبوم للموهوبين من المجتمع المحلى، وورشة تعليم التفكير، وورشة للنقد السينمائى فى أفريقيا للناقد الفرنسى تيرنو إبراهيم ومائدة مستديرة حول مشاكل النقد السينمائى .