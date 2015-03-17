عازر: مؤتمر”مصر المستقبل” حقق نجاحا عظيما وأثبت للعالم أجمع قدرة مصر ورؤية رئيسها

أكد الخبير الهندسى العالمى هانى عازرعضو مجلس علماء مصر أن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ـ مصر المستقبل” الذى عقد بمدينة شرم الشيخ أثبت للعالم أجمع قدرة مصر ورؤية الرئيس على التخطيط الدقيق، مشيرا إلى أن مصر أكدت للجميع أنها قادرة على تنظيم مؤتمر عالمى”.

وقال عازر ـ في اتصال هاتفي مع قناة “النهار” الاخبار الفضائية مساء اليوم “الإثنين”، إن المؤتمر بداية جديدة لمصر الجديدة ومصر المستقبل”، مؤكدا أن المؤتمر حقق نجاحا اقتصاديا عظيما وأن الحكومة المصرية تمتلك ذلك بجدارة.

وأشاد عازر بالرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيده على مشاركة الشباب، لافتا إلى أن ما شاهده فى المؤتمر الاقتصادى هو فرصة كبيرة للشباب ورسالة واضحة بأن مصر تستطيع.

وأوضح أن وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى جاء خصيصا إلى القاهرة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة ألمانيا ومقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موضحا أن ألمانيا تتطلع لرؤية الرئيس السيسى وتسعى لتقوية علاقاتها مع القاهرة …وأكدت أنها ستساعد مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أن الألمان يثقون فى الطريق الذى يمضى فيه الرئيس السيسى، لافتا إلى أن رئيس شركة ” سيمنس” الألمانية أكد له أنهم مستعدون لتقديم كل التسهيلات لمصر، كما أنه أكد للرئيس السيسى أنهم سيعملون المستحيل لإنجاز المشروعات فى أقل وقت.

وتابع، أنه من الممكن إنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادى فى وقت قياسى إذا توافرت العزيمة والإرادة، مضيفا: “كل حاجة ممكنة لو اشتغلنا بجهد وإرادة ولدينا جميع الإمكانيات.. ومافيش إيد هاتسقف لوحدها وعلينا العمل، والمصريون هم من سيقودون قاطرة التنمية فى مصر”.

أ ش أ