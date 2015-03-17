​بالفيديو.. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم نجيب ساويرس وليلي علوي

كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال والمخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو.

> كما أهدت إدارة المهرجان الدورة الرابعة التي انطلقت فعالياتها مساء اليوم لروح الفنان الراحل خالد صالح .

> كانت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية قد انطلقت مساء اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الدولية بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ومحمد سيد بدر محافظ الأقصر والمهندس نجيب سويرس رجل الاعمال وعدد من نجوم وصناع السينما فى مصر وأفريقيا.

> وتستمر الدورة الرابعة للمهرجان حتي يوم 22 مارس الجاري بمشاركة 31 دولة أفريقية بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء ، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلماً “طويل – قصير-تسجيلى –روائى ” منها 35 فيلماً مترجم للغة العربية منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان “كان” وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفاً من صناع السينما بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب .

> وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد من السفراء والوزراء والضيوف الآفارقة والسفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق وعدد من النجوم منهم ليلى علوى التى يكرمها المهرجان والفنانة يسرا والفنانة الهام شاهين والفنانة منة شلبى والفنانة منال سلامة والفنانة سلوى محمد على والفنان فتحى عبد الوهاب وغيرهم من نجوم ونجمات مصر، بجانب مائة من كبار نجوم وصناع السينما بالقارة الأفريقية ، وسفراء السنغال وكينيا وبركينا فاسو ومالى والكاميرون ، وبدات فعاليات الافتتاح بكرنفال وسط نهر النيل الخالد ومعابد ملوك وملكات الفراعنة فى شرق مدينة الأقصر.

كما تم خلال الافتتاح اعلان اسماء لجنة التحكيم وتكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو وإهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس واعلان اهداء الدورة لروح الفنان الراحل خالد صالح .

كما أعلنت إدارة المهرجان أن ضيف الشرف للدورة الرابعة هي دولة بوركينا فاسو نظراً لدورها الكبير في صناعة السينما داخل القارة والدور العظيم الذي لعبه مهرجان فيسباكو في عاصمتها واجادوجو كمساهم في توطيد العلاقات السينمائية والثقافية بين دول القارة الأم.​

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