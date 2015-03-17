إطلاق سراح 20 شخصًا من الاطقم الطبية الأوكرانية والصربية تم اختطافهم بسرت بليبيا

أطلق مساء اليوم الاثنين سراح 20 من الأطقم الطبية والطبية المساعدة الأوكرانية والصربية يعملون بمستشفي ابن سينا بمدينة سرت الليبية بعد اختطافهم في الصباح واحتجازهم من قبل مسلحين مجهولين في مجمع واغادوغوا .

وقال مسؤول دبلوماسي بسفارة أوكرانيا بطرابلس مساء اليوم ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ” إن مسلحين مجهولين أطلقوا مساء اليوم الاثنين سراح 20 شخصا من الجنسية الأوكرانية والصربية يعملون في مستشفي ابن سينا (حكومي) بمدينة سرت الليبية بعد اختطافهم في الصباح واحتجازهم في مجمع واغادوغوا”.

وأضاف المسؤول ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ ” إن المفرج عنهم والذين يعملون أطقم طبية وطبية مساعدة هم الآن متواجدون داخل مستشفي بن سينا وبصحة جيدة”.

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