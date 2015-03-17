رئيس وزراء فرنسا يأسف لتصريحات كيري بشأن سوريا

أعرب رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس عن أسفه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي چون كيري التي اشار فيها الى وجوب التفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد لإنهاء الحرب في سوريا.

وقال فالس – في مقابلة اليوم الاثنين مع قناة (كنال بلوس) الفرنسية – ” لن يكون هناك حل طالما بقى يشار الأسد على رأس الحكم” ، مؤكدا ان الأسد مسؤول عن مقتل عشرات آلاف الاشخاص ، وعلى ضرورة مساعدة المعارضة السورية والاستماع اليها.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد صرح في وقت سابق اليوم من بروكسل بأن كيري أكد له خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح اليوم أنه لا يوجد تغيير في الموقف الامريكي تجاه سوريا.

وأضاف أن حل الأزمة السورية هو اطلاق عملية انتقال سياسي تحافظ على مؤسسات النظام وليس بشار الأسد ، معربا عن اعتقاد بأن اي قرارات تعيد الرئيس السوري الى الواجهة ستكون هدية كبرى لإرهابي داعش.

ومن جانبه ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أن باريس لا تنوي إجراء مفاوضات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نادال إن موقف بلاده معروف منذ زمن طويل ويقوم على أن باريس مستعدة من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا بإجراء مفاوضات مع بعض هيئات النظام الحالي ، وكذلك مع الجهات المعتدلة الداعية إلى إقامة حوار واسع في البلاد.

كانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت – في بيان ـ ” إن الأسد ليس له مكان في مستقبل سوريا” ، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال فيه “إنه في النهاية سيكون على الولايات المتحدة التفاوض مع الرئيس السوري لإيجاد حل للنزاع”.

وأضافت ” إن العقوبات على سوريا ستستمر حتى يغير الأسد منهجه ويوقف العنف ضد أبناء شعبه ، وبدء التفاوض مع المعارضة المعتدلة”.

من ناحيته ، قال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض هشام مروة إن تصريحات كيري حول مفاوضات محتملة مع الأسد لا تقلقه إذا كانت ستفضي إلى رحيل الرئيس السوري وتطبيق ما جاء في بيان مؤتمر جنيف الأول.

> أ ش أ