ضبط ثلاثة أشخاص ينقبون عن الآثار بين أسوان والبحر الأحمر

تمكنت مباحث إدفو بأسوان من ضبط موظف بالمعاش يقود شخصين آخرين للتنقيب عن الآثار بالقرب من منطقة صحراوية بطريق إدفو / مرسى علم، شرق أسوان، بين أسوان والبحر الأحمر.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بضبط عبد الرازق. م. ى 70 سنة موظف بالمعاش ومقيم السباعية غرب التابعة لمركز إدفو، يقود شخصين آخرين هم عرفة. أ. س 40 سنة مدرس بمدرسة الرمادى ومقيم بندر إدفو وعبد السلام. م. أ 35 سنة مدرس ومقيم العدوة بمركز إدفو.

وتبين قيام الأشخاص الثلاثة بالتنقيب والبحث عن الآثار بمنطقة صحراوية بالقرب من الكمين (67) إدفو – مرسى علم.. وبحوزتهم بعض أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحرير المحضر رقم (2434) إدارى مركز إدفو لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.