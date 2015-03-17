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ضبط ثلاثة أشخاص ينقبون عن الآثار بين أسوان والبحر الأحمر

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ضبط ثلاثة أشخاص ينقبون عن الآثار بين أسوان والبحر الأحمر ضبط ثلاثة أشخاص ينقبون عن الآثار بين أسوان والبحر الأحمر
تمكنت مباحث إدفو بأسوان من ضبط موظف بالمعاش يقود شخصين آخرين للتنقيب عن الآثار بالقرب من منطقة صحراوية بطريق إدفو / مرسى علم، شرق أسوان، بين أسوان والبحر الأحمر.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بضبط عبد الرازق. م. ى 70 سنة موظف بالمعاش ومقيم السباعية غرب التابعة لمركز إدفو، يقود شخصين آخرين هم عرفة. أ. س 40 سنة مدرس بمدرسة الرمادى ومقيم بندر إدفو وعبد السلام. م. أ 35 سنة مدرس ومقيم العدوة بمركز إدفو.

وتبين قيام الأشخاص الثلاثة بالتنقيب والبحث عن الآثار بمنطقة صحراوية بالقرب من الكمين (67) إدفو – مرسى علم.. وبحوزتهم بعض أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحرير المحضر رقم (2434) إدارى مركز إدفو لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365