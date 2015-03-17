القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان المطلوبين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بقيادة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالغربية من القبض على 5 من عناصر "الإخوان" الإرهابية بقرى مراكز سمنود والمحلة وزفتى، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا التحريض على أعمال العنف، والشغب والصادر بحقهم قرارات ضبط من النيابة العامة.

>وكان اللواء عبد الحميد عبد العظيم الحصى مدير أمن الغربية تلقى معلومات من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتحديد أماكن العناصر الإرهابية المطلوب ضبطهم، والذين كانوا وراء زرع القنابل بدائية الصنع بالمحافظة.

>وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى والأمن العام وقوات أمن الغربية، وتمت مداهمة أماكن تواجدهم وتم ضبطهم وبحوزتهم إشارات لرابعة ومنشورات تدعو للعنف، وقد أحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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