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محافظ الوادي الجديد يتفقد مكان حريق “عين أم الصغير” بالداخلة‎

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مكان حريق “عين أم الصغير” بالداخلة‎ محافظ الوادي الجديد يتفقد مكان حريق “عين أم الصغير” بالداخلة‎

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

قام اللواء محمود عشماوي  محافظ الوادى الجديد بزيارة لمركز الداخلة لتفقد مكان حريق عين أم الصغير بقرية عزب القصر بالداخلة ، وللإطمئنان علي حالة المواطنين المتضررين من الحريق ، والذى أسفر عن تضرر من17 إلي 20 فدان زراعي ، وعدد 800 نخلة عشوائية ،وعدد 1000 شجرة موالح مختلفة ونفوق 15 رأس ماعز.
> ومن جانبه أكد سيد محمود  رئيس مركز الداخلة  أنه تم السيطرة علي الحريق ، بتضافر جهود رجال وحدة الحماية المدنية ورجال الوحدات المحلية المختلفة والأهالي الأوفياء ، حيث تم الدفع بعدد 4 عربات إطفاء ، و 8 عربات مساعدة من الوحدة المحلية ، مشيرا إلي تواجد مسئولي الزراعة والبيطري والتضامن الإجتماعي.

وقال رئيس مركز الداخلة أنه لا وجود لخسائر في الأرواح سوى إصابة سيدة مسنه  لحالة اختناق واجراء الاسعافات الاوليه لها.

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