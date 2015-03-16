محافظ الوادي الجديد يتفقد مكان حريق “عين أم الصغير” بالداخلة‎

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد بزيارة لمركز الداخلة لتفقد مكان حريق عين أم الصغير بقرية عزب القصر بالداخلة ، وللإطمئنان علي حالة المواطنين المتضررين من الحريق ، والذى أسفر عن تضرر من17 إلي 20 فدان زراعي ، وعدد 800 نخلة عشوائية ،وعدد 1000 شجرة موالح مختلفة ونفوق 15 رأس ماعز.

> ومن جانبه أكد سيد محمود رئيس مركز الداخلة أنه تم السيطرة علي الحريق ، بتضافر جهود رجال وحدة الحماية المدنية ورجال الوحدات المحلية المختلفة والأهالي الأوفياء ، حيث تم الدفع بعدد 4 عربات إطفاء ، و 8 عربات مساعدة من الوحدة المحلية ، مشيرا إلي تواجد مسئولي الزراعة والبيطري والتضامن الإجتماعي.

وقال رئيس مركز الداخلة أنه لا وجود لخسائر في الأرواح سوى إصابة سيدة مسنه لحالة اختناق واجراء الاسعافات الاوليه لها.