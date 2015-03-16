أوروبا ترشح إيطالياً لخلافة بلير مبعوثا للرباعية الدولية

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اختيار الدبلوماسي الإيطالي فرناندو جنتيليني مبعوثا جديدا للجنة الرباعية الدولية خلفا لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي شغل المنصب منذ عدة سنوات.

وأشارت في تصريحات لها اليوم “الاثنين” في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد، إلى أن ممثلي الدول الـ28 توافقوا على تعيين فرناندو جنتيليني، كمبعوث لعملية السلام، وقالت “نريد العمل على إطلاق مبادرات الرباعية بهدف إعادة الطرفين إلى المفاوضات”.

وأكدت موجيريني -وفق ما أوردته وكالة آكي الأيطالية – أن مهمة المبعوث السابق كانت تنصب على بناء الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المهمة ستصبح ذات طابع سياسي أكثر، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وتتألف الرباعية الدولية من كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وروسيا.

أ.ش.أ