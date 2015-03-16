القوات العراقية تسيطر على جسر بالكرمة.. و”البيشمركة” تحرر قريتين بكركوك من(داعش)

أحكمت القوات العراقية مساء أمس الاثنين السيطرة على جسر”الشيحة” شمال غربي منطقة الكرمة في محافظة الأنبار غربي العرق.. كما تمكنت قوات “البيشمركة” الكردية من تحرير قريتين جنوب “كركوك” شمالي العراق بعد معارك ضد مسلحي تنظيم(داعش)الإرهابي.

وصرح الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن بأن القوات الأمنية العراقية التابعة للقيادة أحكمت سيطرتها على الجسر الواقع شمال غربي الكرمة الذي كان في قبضة مسلحي التنظيم، وقال: إن القوات تمكنت أيضا من السيطرة على المعبر المؤدي إلى المنطقة عن طريق ذراع دجلة.

وقالت مصادر عسكرية كردية إن “البيشمركة” سيطرت على قريتي جديدة العائر وجديدة العبادانيان جنوبي محافظة كركوك شمالي.. مشيرة إلى أن هجوم البيشمركة بدأ صباح اليوم على قرى جنوب كركوك بمحور داقوق، واستعادت السيطرة على قرى وحدة وسعدة وخالد.

ونفت “البيشمركة” ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن قيامها بقصف الأحياء السكنية داخل مدنية الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق، مؤكدة أن القصف استهدف مواقع وتجمعات عناصر داعش في مناطق خارج المدنية خالية من السكان.. مؤكدة أن “ما أشيع من أخبار عن قصف قوات البيشمركة الأحياء السكنية داخل الموصل عارية عن الصحة”.

وأوضحت أن الأحياء التي تعرضت لقصف بالهاون والتي لا يتجاوز مداها ثلاثة كيلو مترات، لافتا إلى أن أقرب نقطة للبيشمركة تبعد حوالي 15 كيلو مترا وغير منطقي اتهم البيشمركة في ذلك.

على صعيد آخر، صرح عضو مجلس محافظة صلاح الدين منير حسين العلي بأن مسلحي تنظيم(داعش) سرقوا جميع محتويات مصفى “الصينية” بصلاح الدين شمالي العراق قبل هروبهم إلى مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق.. وقال: إن “عصابات داعش نقلت جميع معدات مصفى الصينية في بيجي، فضلا عن حرقها حقول البو عجيل النفطية قبل هروبهم منها بعد تحريرها”.

أ ش أ