رئيس وزراء فرنسا يأسف لتصريحات كيرى بشأن سوريا

أعرب رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس عن أسفه لتصريحات وزير الخارجية الأمريكى چون كيرى التى اشار فيها الى وجوب التفاوض مع الرئيس السورى بشار الأسد لإنهاء الحرب فى سوريا.

وقال فالس - فى مقابلة اليوم الاثنين مع قناة (كنال بلوس) الفرنسية - " لن يكون هناك حل طالما بقى يشار الأسد على رأس الحكم" ، مؤكدا ان الأسد مسؤول عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ، وعلى ضرورة مساعدة المعارضة السورية والاستماع إليها.

وكان وزير الخارجية الفرنسى قد صرح فى وقت سابق اليوم من بروكسل بأن كيرى أكد له خلال اتصال هاتفى جرى بينهما صباح اليوم أنه لا يوجد تغيير فى الموقف الامريكى تجاه سوريا.

وأضاف أن حل الأزمة السورية هو اطلاق عملية انتقال سياسى تحافظ على مؤسسات النظام وليس بشار الأسد ، معربا عن اعتقاد بأن اى قرارات تعيد الرئيس السورى الى الواجهة ستكون هدية كبرى لإرهابى داعش.

ومن جانبه ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال أن باريس لا تنوى إجراء مفاوضات مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال نادال إن موقف بلاده معروف منذ زمن طويل ويقوم على أن باريس مستعدة من أجل التوصل إلى حل سياسى فى سوريا بإجراء مفاوضات مع بعض هيئات النظام الحالى ، وكذلك مع الجهات المعتدلة الداعية إلى إقامة حوار واسع فى البلاد.

كانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت - فى بيان ـ " إن الأسد ليس له مكان فى مستقبل سوريا" ، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قال فيه "إنه فى النهاية سيكون على الولايات المتحدة التفاوض مع الرئيس السورى لإيجاد حل للنزاع".

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