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تونس تقول أنها اعتقلت حوالى 400 متشدد إسلامى فى شهر

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تونس تقول أنها اعتقلت حوالى 400 متشدد إسلامى فى شهر تونس تقول أنها اعتقلت حوالى 400 متشدد إسلامى فى شهر
قال رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد مساء الاثنين أن سلطات بلاده اعتقلت حوالى 400 متشدد إسلامى منذ توليه منصبه قبل شهر فى إطار حملة تشنها لملاحقة جماعات متشددة تسعى لضرب الإنتقال الديمقراطى.

ومع استكمال الانتقال الديمقراطى بنجاح تسعى تونس الآن الى مواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة مع انتشار الفوضى فى جارتها الشرقية ليبيا

وقال رئيس الوزراء الذى يقود حكومة اتئلاف تضم علمانيين وإسلاميين فى كلمة وجهها للأمة عبر التلفزيون العمومى "رسمنا خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق بين الأمن والجيش ودعمهما بالمعدات اللازمة وتدعيم الحضور الامنى على الحدود مع ليبيا."

وأضاف "هذه الخطة أفضت إلى اعتقال 387 إرهابيا والقضاء على بعض العناصر الاخرى إضافة إلى كشف مخازن أسلحة حربية"، ولكنه شدد على أن الوضع الامنى ما زال هشا ويتعين مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب.

وتكافح تونس جماعات إسلامية متشددة لجأت إلى جبال الشعانبى فى القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وقتل مسلحون فى السنوات القليلة الماضية العشرات من أفراد الشرطة والجيش
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مصر 365

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