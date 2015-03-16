إطلاق سراح 20 شخصا من أوكرانيا وصربيا تم اختطافهم فى سرت

أطلق مساء اليوم الاثنين سراح 20 من الأطقم الطبية والطبية المساعدة الأوكرانية والصربية يعملون بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت الليبية بعد اختطافهم فى الصباح واحتجازهم من قبل مسلحين مجهولين فى مجمع واجادوجوا .

وقال مسؤول دبلوماسى بسفارة أوكرانيا بطرابلس مساء اليوم ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، " إن مسلحين مجهولين أطلقوا مساء اليوم الاثنين سراح 20 شخصا من الجنسية الأوكرانية والصربية يعملون فى مستشفى ابن سينا (حكومي) بمدينة سرت الليبية بعد اختطافهم فى الصباح واحتجازهم فى مجمع واجادوجوا".

وأضاف المسؤول ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ " إن المفرج عنهم والذين يعملون أطقم طبية وطبية مساعدة هم الآن متواجدون داخل مستشفى بن سينا وبصحة جيدة".

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