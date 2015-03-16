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حجازي لصلاح: فيورنتينا أفضل من قطبي ميلان

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حجازي لصلاح: فيورنتينا أفضل من قطبي ميلان حجازي لصلاح: فيورنتينا أفضل من قطبي ميلان

أعرب أحمد حجازي مدافع بيروجيا الإيطالي عن سعادته بتألق محمد صلاح بقميص فيورنتيا الذي انتقل إليه معارا من تشيلسي الإنجليزي.

الجناح المصري صلاح تألق بقميص فيورنتينا فسجل 6 أهداف خلال ثلاث بطولات، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وعن صلاح قال حجازي في تصريحات لبرنامج الملاعب اليوم: ""لقد تحدثت مع صلاح أكثر من مرة قبل انتقاله إلى فيورنتينا، وأكدت له أنه فريق جيد، ومن أقوى الأندية في الدوري الإيطالي".

وأضاف "أبلغته أن فيورنتينا أفضل من قطبي ميلان، إنتر وميلان، لأن إدارة النادي تسير وفقا لنظام جيد منذ 3 سنوات".

وأشار إلى أنه طمأن صلاح بأنه سيجد لاعبين مهاريين في فيورنتينا سيساعدونه على التألق والوصول للمرمى كثيرا، ولا يلعب بالطريقة الإيطالية التقليدية.

وأتم حجازي تصريحاته بلهجة ساخرة: "أتمنى أن تبتعد عين الحسود عن صلاح".

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فيديو اليوم السابع