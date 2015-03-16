القبض على 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط 5 أشخاص متورطين فى مشاجرة بين عائلتين بمدينة أسوان، أمس، وأسفرت عن إصابة شخصين، بسبب خلافات ثأرية قديمة بين الطرفين راح ضحيتها 3 أشخاص من الجانبين من قبل.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بين كلا من طرف أول "هيثم.ا.م" 22 سنة، عاطل، ومقيم خور المحمودية، ومصابا بجرح قطعى بالذراع الأيمن وكدمة بالرأس، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وطرف ثان "عبد النبى.ع.ن" 23 سنة، عاطل، ومقيم خور المحمودية، مصابا بكسر بالذراع اليسرى وشرخ بالقدم اليسرى وكسر بالكتف اليمنى وجرح قطعى بالرأس، وتم حجزه بمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وتبين من تحريات المباحث برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما، والتى أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بتواريخ 29/7/2013م ,30/7/2014م، 9/12/2013م، وعلى إثر ذلك استعان كل طرف بذويه، وتمت السيطرة على الموقف.

ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم أول أسوان، برئاسة الرائد أحمد خلف الله ومعاونه النقيب محمود الباجا، من ضبط "محمود.م.م" 29 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ هارون، و"حسن.ف.ع" 22 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ هارون، و"هانى.م.م" 34 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ هارون، و"عبد العزيز.ن.ع" 54 سنة، عاطل، ومقيم خور المحمودية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، و"شعبان.م.ن" 47 سنة، عاطل، ومقيم الشيخ هارون، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.