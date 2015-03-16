محافظ دمياط يحيل 37 طبيبًا بمستشفى دمياط العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال د. إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط 37 طبيبًا بمستشفى دمياط العام للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمستشفى وكانت لجنة المتابعة بديوان عام المحافظة قد قامت اليوم بالمرور على المستشفى لمتابعة الانضباط الإدارى بها تنفيذًا لتعليمات المحافظ بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية. وقامت اللجنة بمتابعة سجلات الحضور والانصراف للأطباء حيث تبين تغيب 37 طبيبًا من الأطباء الأخصائيين ومساعدى الأخصائيين والنواب وكبيرى الأطباء بدون إذن.

وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد العطار بالتحقيق مع الأطباء المتغيبين والإفادة بموقفهم مشددًا على أهمية الالتزام بالجدية والانضباط داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.