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كيس قمامة يثير الذعر بجوار بنك زراعى بأسيوط

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كيس قمامة يثير الذعر بجوار بنك زراعى بأسيوط كيس قمامة يثير الذعر بجوار بنك زراعى بأسيوط
أثار كيس قمامة ملقى بجوار البنك الزراعى بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط الذعر خشية أن تكون به مواد متفجرة.

وكان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بوصول بلاغ بالعثور على جسم غريب بجوار بنك التنمية الزراعى بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط فى أسيوط وهناك تخوف أن تكون به مواد قابلة للانفجار.

وانتقلت إليه قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وبالفحص والمعاينة تبين سلبية البلاغ حيث إنه كيس قمامة وبه مخلفات زراعية ومسامير وقمامة متنوعة وتم طمأنة الأهالى وإزالة كيس القمامة.

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مصر 365