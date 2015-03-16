بالصور.. افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

انطلقت مساء اليوم الاثنين من قاعة مركز الأقصر الدولي للمؤتمرات فاعليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نسخته الرابعة وبدا حفل الإفتتاح يعرض موسيقي إفريقية وفيلم تسجيلي يحكي تاريخ المهرجان.

بدأ عصام شرف رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس أمناء المهرجان كلمته في حفل الإفتتاح بالتنديد بالإرهاب مشيرا إلى أن المتطرف قبل أن يحمل السلاح يحمل فكر إرهابي ويجب مواجهة ذلك بالفكر التنويري مضيفا أن مصر ودول أخرى تعيش حالة حرب من قوي ظلامية وسلاح الفن والثقافة لا يقل عن الرصاص والبارود.

> ولفت إلى أن الأقصر أكبر متحف حي في العالم مرحبا بالحضور ومقدما شكره للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزراء السياحة والثقافة والشباب والرياضة ومحافظي الأقصر السابقين والمحافظ الحالي وإدارة المهرجان وأهالي الأقصر لافتا إلي وضع المهرجان في صورة مؤسسية لترعاه الدولة مما جعله ضمن ميزانية الدولة وداخل انشطتها.

وأوضح سيد فؤاد رئيس المهرجان أن المهرجان علي مدار خمس سنوات عزز مكانة السينما الإفريقية وأعاد الوهج القديم بين القارة ومصر مشيرا إلي أن المهرجان أصبح حديث أهالي الأقصر لدرجة أن خطيب مسجد أبو الحجاج يتحدث في الخطبة عن المهرجان والسينما.

> فيما قالت عزة فؤاد مدير المهرجان:” أننا هنا نحتفي بالسينما الإفريقية التي حققت مراكز متقدمة في العالم مقدمة الشكر لكل الجهات الداعمة للمهرجان مختتمة كلمتها بجملة” تحيا السينما الافريقية”.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة للمهرجان تستمر حتي يوم 22بمشاركة 31 دولة أفريقية بالإضافة إلى 10 دول من خارج القارة السمراء ، ويعرض المهرجان هذا العام 86 فيلماً ”طويل – قصير-تسجيلى –روائى ” منها 35 فيلماً مترجم للغة العربية منها 5 أفلام شاركت فى مهرجان “كان” وفيلمان فى القائمة القصيرة للأوسكار بحضور ما يزيد عن 95 ضيفاً من صناع السينما بالإضافة إلى عدد من الصحفيين العرب والأجانب.

ورحب محافظ الأقصر محمد بدر بضيوف المهرجان مشيرا إلي أن المهرجان يعقد في أرض الأقصر مهد الحضارة لافتا إلي أن المهرجان مع كل دورة من دوراته يخلق فرصة للنقاش والمناظرة ويجعل القلوب تلتقي قبل الأيدي وأن السينما وسيلة لتبادل الثقافة وتخلق بذور حقيقية للتواصل مؤكدا ان هناك احتياج إلي إبداء العناية بالقارة الافريقية.

> وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من السفراء والوزراء والضيوف الآفارقة والسفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق وعدد من النجوم منهم ليلى علوى التى يكرمها المهرجان والفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبى والفنانة منال سلامة والفنانة سلوى محمد على والفنان فتحى عبد الوهاب وغيرهم من نجوم ونجمات مصر، بجانب مائة من كبار نجوم وصناع السينما بالقارة الأفريقية ، وسفراء السنغال وكينيا وبركينا فاسو ومالى والكاميرون ، وبدأت فعاليات الافتتاح بكرنفال وسط نهر النيل الخالد ومعابد ملوك وملكات الفراعنة فى شرق مدينة الأقصر.

> وتم خلال الافتتاح إعلان أسماء لجنة التحكيم وتكريم المخرج خالد يوسف والنجمة ليلى علوى والمخرج ادريسا وادراجو من بوركينا فاسو وإهداء درع طلعت حرب إلى المهندس نجيب ساويرس وإعلان إهداء الدورة لروح الفنان الراحل خالد صالح .

وأعلنت إدارة المهرجان أن ضيف الشرف للدورة الرابعة هي دولة بوركينا فاسو نظراً لدورها الكبير في صناعة السينما داخل القارة والدور العظيم الذي لعبه مهرجان فيسباكو في عاصمتها واجادوجو كمساهم في توطيد العلاقات السينمائية والثقافية بين دول القارة الأم .

ويقيم المهرجان فى دورته الرابعة عدداً من الورش وهى ورشة صناعة الفيلم للمخرج الأثيوبى هايلى جريما ، وورشة أفلام الموبايل بالتعاون مع معهد جوتة “مؤسسة روبرت باوش ” لطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر ، وورشة ستوب موشن لخبيرة الرسوم المتحركة الفنلندية أنطونيا ريمبوم للموهوبين من المجتمع المحلى ، وورشة تعليم التفكير برئاسة د. عصام شرف ، وورشة للنقد السينمائى فى أفريقيا للناقد الفرنسى تيرنو إبراهيم ومائدة مستديرة حول مشاكل النقد السينمائى ، وعلى هامش المهرجان تقام عدد من الندوات وهى : السينما فى بوركينا فاسو وتتناول مهرجان فيسباكو كنموذج وندوة المكرمين المخرج خالد يوسف والمخرج ادريسا وادراجو والنجمة ليلى علوى ، وندوة عن التمثيل فى مصر تتناول النجم الراحل خالد صالح كنموذج .

وكانت معارض الفن التشكيلى هي التصوير فى أفريقيا بالإشتراك مع صندوق التنمية الثقافية ومعرض أقنعة أفريقية لفنانى جنوب مصر تنسيق الفنان عماد أبو جرين ومعرض كاريكاتير لأبناء الأقصر.

كما سيعرض المهرجان أفلام نتاج الورش الخاصة بالمهرجان والإنتاج المشترك مع الدول الأفريقية أفلام اتصال 4 أفلام انتاج/ مصر وبروندى ورواندا وأثيوبيا وأفلام الورش المصورة خلال الورش بالاقصر لعدد 25 شاباً من مصر والدول الأفريقية وعدد 10 افلام قصيرة وعروض أفلام نتاج ورشة ستوب موشن وعروض أفلام نتاج ورشة أفلام الموبايل .

> الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهي مؤسسة أهلية غير ربحية.