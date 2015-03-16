مصرع 3 أطفال خنقًا في حريق منزلهم بالمنوفية‎

لقى 3 أطفال مصرعهم مساء اليوم الإثنين خنقًا إثر احتراق منزلهم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع بنشوب حريق بمنزل بقرية جنزور.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل الدكتور خالد مصطفى، وبالانتقال تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق.

وتبين مصرع أطفاله الثلاثة “عايدة خالد مصطفى 6 سنوات وفاطمة 4 سنوات وأحمد سنتين”.

ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي أثناء وجود الأطفال بمفردهم في المنزل مما أدى لمصرعهم خنقًا بالدخان، وتولت النيابة التحقيق.