أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع 3 أطفال خنقًا في حريق منزلهم بالمنوفية‎

Google+ Print
مصرع 3 أطفال خنقًا في حريق منزلهم بالمنوفية‎ مصرع 3 أطفال خنقًا في حريق منزلهم بالمنوفية‎

أرشيفية

لقى 3 أطفال مصرعهم مساء اليوم الإثنين خنقًا إثر احتراق منزلهم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع بنشوب حريق بمنزل بقرية جنزور.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل الدكتور خالد مصطفى، وبالانتقال تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق.

وتبين مصرع أطفاله الثلاثة “عايدة خالد مصطفى 6 سنوات وفاطمة 4 سنوات وأحمد سنتين”.

ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي أثناء وجود الأطفال بمفردهم في المنزل مما أدى لمصرعهم خنقًا بالدخان، وتولت النيابة التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا