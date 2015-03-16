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السعودية ترد على انتقادات السويد: قضاؤنا يضمن العدالة التامة للجميع

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السعودية ترد على انتقادات السويد: قضاؤنا يضمن العدالة التامة للجميع السعودية ترد على انتقادات السويد: قضاؤنا يضمن العدالة التامة للجميع
أكد مجلس الوزراء السعودى الاثنين، أن القضاء السعودى المستند إلى الشريعة الإسلامية يكفل "العدالة التامة للجميع" وأن النساء السعوديات حققن إنجازات كبيرة فى العديد من المجالات، وذلك ردا على انتقادات وزيرة خارجية السويد.

والأسبوع الماضى استدعت سفيرها فى ستوكهولم بعدما وصفت تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فاسلتروم حول حقوق الإنسان فى المملكة بأنها "تدخل سافر" فى شئون البلاد.

وجددت السعودية الاثنين "إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد التى تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائى الإسلامى المطبق فى المملكة وتعريضًا بأسسها الاجتماعية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام السعودى عادل بن زيد الطريفى.

وقال الطريفى إن تصريحات الوزيرة السويدية "انطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذى أحرزته المملكة على كافة الأصعدة".

وأضاف أن المجلس أكد أن القضاء السعودى القائم على الشريعة الإسلامية "كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضى والحصول على حقه".

وتابع: إن المملكة تؤكد أن "ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "حرية التعبير مكفولة للجميع فى إطار الشريعة الإسلامية، وفى مجال حقوق المرأة فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين".

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مصر 365

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