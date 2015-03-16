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صلاح على مقاعد البدلاء أمام ميلان

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صلاح على مقاعد البدلاء أمام ميلان صلاح على مقاعد البدلاء أمام ميلان

يتواجد محمد صلاح نجم فيورنتينا على مقاعد بدلاء فريقه في مباراته أمام ميلان بالدوري الإيطالي يوم الاثنين.

ويحل ميلان ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة 27 من المسابقة.

ويعتمد فيتشينزو مونتيلا على ألبرتو جيلاردينو كمهاجم صريح في مباراة لاتسيو لغياب ماريو جوميز وخوما بوباكار للإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب بازل السابق بشكل أساسي بسبب تفكير فيتشينزو مونتيلا في إراحته لمواجهة روما القوية في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

صلاح سجل 6 أهداف في 9 مباريات خاضها مع فيورنتينا منذ انتقل للكالتشيو قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

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