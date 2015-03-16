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تجديد حبس أفراد خلية "لجان العمليات النوعية" بالمنصورة 15 يومًا

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تجديد حبس أفراد خلية "لجان العمليات النوعية" بالمنصورة 15 يومًا تجديد حبس أفراد خلية "لجان العمليات النوعية" بالمنصورة 15 يومًا
جددت نيابة شمال الدقهلية، اليوم، حبس "10" من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزرع عبوة بدائية الصنع قرب كوبرى طلخا، والعديد من محدثات الصوت تزامنًا مع احتفالات ثورة 25 يناير إضافة إلى زرع ثلاث عبوات بدائية قرب جامعة المنصورة والترعة، وعبوات أخرى بمحطة سكة حديد وبجوار المدرسة الفنية الصناعية للبنات بدكرنس، وعبوة بمنطقة مساكن الشناوى.

يذكر أن المتهمين كونوا خلية باسم "لجان العمليات النوعية"، وتلقوا العديد من التكليفات لتنفذ أعمال شغب وعنف وتخريب ضد مؤسسات الدولة العامة والخاصة، إضافة إلى أعمال عنف تزامنًا مع بدء "التيرم الثانى" بجامعة المنصورة، واستهداف المنشآت الشرطية وضباط الشرطة.

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مصر 365