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ضبط 45 مخالفة سير عكس الاتجاه و43 توك توك و461 دراجة بخارية فى العاصمة

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ضبط 45 مخالفة سير عكس الاتجاه و43 توك توك و461 دراجة بخارية فى العاصمة ضبط 45 مخالفة سير عكس الاتجاه و43 توك توك و461 دراجة بخارية فى العاصمة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملة أمنية على كل المحاور والطرق الرئيسية بالعاصمة لضبط الخارجين على القانون أسفرت عن ضبط 45 سيارة تسير عكس الاتجاه، 267 تسير بلوحات مطموسة، 749 حالة انتظار فى الممنوع، 671 حالة تعمد تعطيل حركة المرور، 240 حالة وضع ملصقات ومعلقات، 26 سيارة تسير بدون لوحات، و239 حالة قيادة بدون ترخيص، و4475 حالة تكبيل بالكلابش للانتظار فى الممنوع، 322 سيارة نقل للسير فى غير الأوقات والأماكن المصرح بها، 461 دراجة نارية بدون لوحات، 6273 مخالفات متنوعة، 43 توك توك، 182 حالة انبعاث دخان، 21 حالة مخالفة للتعريفة وتقطيع مسافات،90 حالة تجاوز سرعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

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مصر 365