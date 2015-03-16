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مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في مشاجرة

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مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في مشاجرة مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين في مشاجرة

اشاد  اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعاونها المثمر الذي أسفر على إلقاء ٤ أشخاص متهمين في حادث قتل مواطن وإصابة ٣ اخرين في منطقة الورقاء في وقت قياسي.

وتعود تفاصيل  الحادث بحسب المزينة إلى  تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغا عن وجود مشاجرة في منطقة الورقاء ، و على الفور انتقلت الفرق الميدانية ورجال الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث تبين وجود شاب لقى حتفه نتيجة تعرضه لطعنات نافذة أدت بحياته وإصابة ٣ اخرين برفقته .

وتم جمع المعلومات اللازمة  عن الجناة وملاحقتهم والقاء القبض على ٤ شباب المعتدين في إمارة الشارقة واضافة الى جميع الأدوات التي استخدمت في مهاجمة المواطن ومرافقيه .

وبسؤالهم تبين ان مهاجمة المقتول نتيجة وجود خلاف سابق بينهما وتم تحويل المهاجمين الى الجهات المختصة.

وثمن القائد العام لشرطة دبي جهود الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وسرعة انتقالهم وملاحقتهم للجناة والقاء القبض عليهم وتقديهم للجهات المختصة

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