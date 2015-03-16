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ليبرمان : الاطاحة بحركة حماس هو هدف الحكومة الإسرائيلية القادمة

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ليبرمان : الاطاحة بحركة حماس هو هدف الحكومة الإسرائيلية القادمة ليبرمان : الاطاحة بحركة حماس هو هدف الحكومة الإسرائيلية القادمة
صرح وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بأنه يجب الإطاحة بنظام حركة حماس فى قطاع غزة ، وهذا هو الهدف الرئيسى الملقى على عاتق الاسرائيلية القادمة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين ، عن ليبرمان خلال جولة قام بها فى مستوطنة نتيف هعتسرا المتاخمة لقطاع غزة قوله " إن حركة حماس تواصل حفر الأنفاق وتطوير الصواريخ ، وذلك بسبب كون القيادة الإسرائيلية ضعيفة، وعليه يجب تغيير تعامل إسرائيل مع هذه الحركة الإرهابية" على حد وصفه.

وردا على سؤال ، استبعد ليبرمان جملة وتفصيلا التوصل إلى اتفاقات مع حماس حول وقف القتال معها ، مؤكدا أن الاتفاق الوحيد ممكن بعد تصفية قيادة حماس بأكملها
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مصر 365

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