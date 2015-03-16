أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المعارضة السورية تستعيد قرى بحلب من الدولة الإسلامية

Google+ Print
المعارضة السورية تستعيد قرى بحلب من الدولة الإسلامية المعارضة السورية تستعيد قرى بحلب من الدولة الإسلامية

المعارضة السورية المسلحة

تمكنت الجبهه الشامية من استعادة قريتي القرمل ومزارع غرناطة في منطقة فافين بريف حلب الشمالي، وذلك بعد أيام من سيطرة داعش على القريتين.

وأفاد أبو عزيز، القائد العسكري في الجبهة الشامية لمراسل الأناضول أن “تنظيم داعش استغل انشغال الثوار بتحرير حندرات، فحاول التقدم من شسد الشهباء شمال حلب وسيطر على قرية قرامل ومزارع غرناطة بغية محاصرة مدرسة المشاة في فافين وقطع طريق إمداد الجيش الحر هناك، ما استدعى القيام بعملية عسكرية ضخمة من عدة محاور، كان نتيجتها مقتل أكثر من 17 عنصرا من التنظيم، واعطاب مدفع 23، واستشهاد أحد مقاتلي الجبهة الشامية “، حسب قوله.

وتتركز الاشتباكات بين داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة بريف حلب الشمالي على محاور “مارع – تلمالد”، و”صوران”، و”حرجلة”، فيما يحاول داعش التقدم في المنطقة بغية السيطرة على مدينة “إعزاز″ الاستراتيجية على الحدود السورية التركية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا