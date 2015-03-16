المعارضة السورية تستعيد قرى بحلب من الدولة الإسلامية

تمكنت الجبهه الشامية من استعادة قريتي القرمل ومزارع غرناطة في منطقة فافين بريف حلب الشمالي، وذلك بعد أيام من سيطرة داعش على القريتين.

وأفاد أبو عزيز، القائد العسكري في الجبهة الشامية لمراسل الأناضول أن “تنظيم داعش استغل انشغال الثوار بتحرير حندرات، فحاول التقدم من شسد الشهباء شمال حلب وسيطر على قرية قرامل ومزارع غرناطة بغية محاصرة مدرسة المشاة في فافين وقطع طريق إمداد الجيش الحر هناك، ما استدعى القيام بعملية عسكرية ضخمة من عدة محاور، كان نتيجتها مقتل أكثر من 17 عنصرا من التنظيم، واعطاب مدفع 23، واستشهاد أحد مقاتلي الجبهة الشامية “، حسب قوله.

وتتركز الاشتباكات بين داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة بريف حلب الشمالي على محاور “مارع – تلمالد”، و”صوران”، و”حرجلة”، فيما يحاول داعش التقدم في المنطقة بغية السيطرة على مدينة “إعزاز″ الاستراتيجية على الحدود السورية التركية.