إنتر ميلان بالمصري - حكاية إنشاء ناد عاش 107 سنة بين العظماء

107 سنوات مرت على ولادة هذا الفريق الكبير، سنوات من الشغف والحب لرمز من رموز الكرة الإيطالية والعالمية على مر العصور..

ونقدم لكم نبذة عن تاريخ هذا الفريق الايطالي الكبير فى الذكرى السابعة بعد المائة على تأسيسه:

- انترناسيونالي ميلانو، يشتهر خارج ايطاليا باسم انتر ميلانو علماً أن اسمه الحقيقي انترناسيونال.

- ينتمي نادي إنتر إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وهو الفريق الوحيد في تاريخ الدوري الإيطالي الذي لم يهبط أي مرة.

- أصبح إنتر أفضل فريق إيطالي ما بين 2006-2010، فحقق لقب الدوري 5 مرات متتالية، كما فاز النيراتزوري عام 2010 بثلاثية تاريخية لم يحققها أي نادٍ إيطالي من قبل، وذلك بقيادة جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي الشهير.

نبذه عن تاريخ إنتر ميلان:

تأسس نادي إنتر ميلان في ليلة 9 مارس 1908 بمطعم كان آنذاك ملتقى نخبة المدينة من المثقفين والفنانين بمدينة ميلانو,

وحدث ذلك عندما رفضت العديد من الأندية الإيطالية مشاركة اللاعبين الأجانب في مباريات الدوري، ووافق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على هذا.

هذا الأمر الذي جعل أقوى الأندية آنذاك (ميلان وتورينو وجنوى) يقررون مقاطعة الدوري إلا أن جماعة من إدارة الميلان كانت موافقة على قرار الاتحاد، فانشقت عن نادي ميلان لكرة القدم والكريكيت أربعة من لاعبيه، الذين أبدوا حزنهم لعنصرية الإيطالين في فريق ميلان حين ذاك وبالتالي قرروا الانفصال.

فتجمع عداً من اللاعبين أغلبهم من غير الإيطاليين، وكوّنوا نادي إنترناسيونالي (لم تضف كلمة ميلانو إلا في 1967).

وكانت الكنية الأصليه للفريق في ميلانو "La Beneamata" أي المحبوب.

وكان من بين مؤسسي النادي وسكرتيره بعد ذلك الفنان والرسام جيورجيو موجياني الذي استوحى من تلك الليلة ألوان النادي وشعار الفريق.

الأحرف الأولى "FCIM" مضفرة بدائرتين ذهبيتين، واللون الأسود والأزرق المستوحاة من ألوان الليل والسماء.

ولأن النادي اسمه مشتق من رغبة الأعضاء المؤسسين في قبول اللاعبين الأجانب مع الإيطاليين، فقد كان أول قائد للنادي هو السويدى هيرنست مانكتل,

وكان أول رئيس للنادي هو جيوفاني باراميتيوتي، بينما أول مدرب كان فيرجيليو فوساتي.

وفي ثاني مواسم الفريق في الدوري تمكن إنتر من الفوز بأول بطولة عام 1910 بقيادة فيرجيليو فوساتي ولكن لسوء الحظ مات فوساتي في الحرب العالمية الأولى في الجبهة الشرقية. وبعد هذه الحادثة فاز إنتر باللقب الثاني له بعد عشر سنوات من اللقب الأول سنة 1920.

واجه نادي إنتر بعض المشاكل ومنها أن تم دمج النادي مع ناد أخر وسمى باسم امبروسيانا وحتى مع تغيير الاسم والدمج أحرز الفريق بطولة الدوري في عام 1930 ليكون اللقب الثالث وللمصادفة أن كل بطولة كانت تفرق 10 سنوات عن الأخرى 1910 و1920 و1930 .

وفي تلك الفترة ظهر اسم لاعب جديد حقق الكثير للنادي ولايطاليا وهو جوزيبي مياتزا الذي يسمي باسمه ملعب سان سيرو الان حيث أحرز لقب الدوري 3 مرات وكأس إيطاليا بالإضافة إلى بطولتين لكاس العالم مع المنتخب في عامي 34 و 38 ولعب أيضا للغريم ميلان ولكنه لم يحقق النجاح الكبير لذلك يعتبر هو رمز إنتر .

هيريرا والجيل الذهبى

تعتبر فترة الستينات والسبعينات هي أفضل الفترات في تاريخ إنتر حيث أطلق على الفريق بذاك الوقت بالـ "الجراندي إنتر" (بالإيطالية(Grande Inter والتي تعني إنتر الكبير.

حقق في تلك الفترة العديد من البطولات بقيادة رئيس النادي الإيطالي أنجلو موراتي الذي أحضر المدرب الأرجنتيني هيلينيو هيريرا من نادي برشلونة، مع استقدام كوكبة رائعة من اللاعبين أمثال الإيطاليين فاكيتي وماتسولا والإسباني لويس سواريز.

تبنى الأرجنتيني هيلينيو هيريرا خطة الكاتيناتشو مع تعديل بسيط، حيث لعب 5-3-2 بوجود قلبي دفاع وخلفهما ليبرو، تلك الطريقة تقتضي مهمتها التعامل مع أي مهاجم ينجح في تخطي قلبي الدفاع، كما أن لها دور في توزيع الكرة بعد الاستحواذ عليها، وبداية الهجمات المضادة.

قاد هيريرا إنتر إلى 3 بطولات في الدوري ولكن أكبر إنجازاته عندما أحرز في عام 1964 لقب بطولة أوروبا للأبطال عندما هزم ريال مدريد 3/1 وفي العام التالي أحرز للمرة الثانية لقب الأبطال من جديد هذه المرة انتصر على بنفيكا البرتغالي 1/0 وأحرز بطولة كاس العالم للأندية ( انتركونينتنال ) مرتين على حساب نفس الفريق انديبندينتي الأرجنتيني، وكاد أن يكمل هيريرا الثلاثية للعام الثالث على التوالي عام 1966 ولكنه خسر نهائي اوربا امام دى ستيفانو ورفاقه فى ريال مدريد .

بعدها حاول أنجلو موراتي (والد ماسيمو موراتي) إحضار المزيد من اللاعبين المميزين أمثال أوزيبيو وبيليه ولكنه قوبل بالسياسات الاستبدادية فلم يقبل في البرازيل ومنع في البرتغال، ولهذا توقف العصر الذهبي الأول في سنة 1967 بعد الوصول من جديد إلى النهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام سلتيك بهدف نظيف، بعدما تم إيقاف ماتسولا، و بعدما أصيب لويس سواريز وغاب عن المباراة النهائية.

الحقبة الالمانية

واستمر الفريق بين التراجع وإحراز البطولات وفي عصر الثمانينيات ومع توسع الاحتراف أصبح الدوري الايطالي أقوي دوري في العالم بوجود المحترفين الكبار مثل بلاتيني وبونيك في يوفنتوس وميلان بالثلاثي الهولندي خوليت وفان باستين وريكارد ونابولي بقيادة مارادونا وكاريكا وكانت الألقاب في النصف الثاني من عقد الثمانينيات محصورة بين ميلان ونابولي مارادونا ولكن في عام 1988 جلب إنتر الثلاثي الألماني ماتيوس وبريمة وكلينسمان وأحرز الفريق لقب الدوري بقيادة تراباتوني في نفس الموسم.



>الإسم : نادي إنترناسيونالي ميلانو

>اللقب : النيراتزوري (الاسود والازرق) , الأفاعي

>الإسم المختصر : إنترميلان

>تأسس عام : 9 مارس 1908

>الملعب :

>الرئيس : إيريك توهير

>المدير الفني :روبرتو مانشينى

>الموقع الرسمي للفريقhttp://www.inter.it/: بطاقة النادي>الإسم : نادي إنترناسيونالي ميلانو>اللقب : النيراتزوري (الاسود والازرق) , الأفاعي>الإسم المختصر : إنترميلان>تأسس عام : 9 مارس 1908>الملعب : ستاد جوزيبي مياتزا , ميلانو إيطاليا ( 85.443 متفرج)>الرئيس : إيريك توهير>المدير الفني :روبرتو مانشينى>الموقع الرسمي للفريقhttp://www.inter.it/:

التسعينيات وكأس الاتحاد الاوروبي

في أوائل تسعينات القرن الماضي عاش إنتر ميلان فترة سيئة، لم يحقق النادي الإنجازات، وكان ميلان ويوفنتوس يتفوقان عليه، وكاد الفريق أن يهبط موسم 1993-1994 لولا فارق نقطة واحدة.

تلك الحادثة دفعت ماسيمو موراتي رجل الأعمال وأحد أباطرة تجارة النفط في إيطاليا إلى عرض شراء النادي من مالكه ارنيستو بيلجريني عام 1995.

بالفعل جاء موراتي وأنفق الكثير من أجل إنتر ميلان وقام بأغلى صفقتين في التاريخ آنذاك عندما تعاقد مع رونالدو البرازيلي من برشلونة عام 1997 مقابل 27 مليون يورو وكذلك تعاقد مع كرستيان فييري من لاتسيو عام 1999 مقابل 49 مليون يورو.

ورغم الفشل المحلي استطاع إنتر في عصر التسعينيات أن يتألق بشكل كبير في بطولة كاس الاتحاد الأوروبي وأحرز اللقب في ثلاث مناسبات: 90-93,91-94.

لكن أجملها بالنسبة للفريق بطولة عام 1998 عندما حقق الفوز على لاتسيو 3/0 بأهداف زانيتي وزامورانو ورونالدو في استاد بارك دي برانس "حديقة الأمراء" بباريس في أول مرة يتم اعتماد أن تلعب المباراة النهائية من مباراة واحدة في أرض محايدة .

عودة الألقاب

وبحث إنتر عن الألقاب خصوصا لقب الدوري كثيرا وهو ينظر إلى يوفنتوس وميلان وهما يقودان سباق الوصول للسكوديتو تلو الأخر ومنذ عام 1995.

أتى ماسيمو موراتي ليكون رئيس النادي وأنفق الكثير من الأموال وضاع منه لقب الدوري كثيرا في لحظات حاسمة مثل عام 2002 بقيادة رونالدو عندما خسر في أخر شوط في البطولة أمام لاتسيو وخسر الدوري مع المدرب هيكتور كوبر(مدرب المنتخب المصري..

ولكن في موسم 2005/2006 وبعد فضيحة الكالتشيوبولى، أعطي للفريق بطولة الدوري بعد تلاعب نادي السيدة العجوز بنتائج المباريات وهبوطه للسيرى ب.

بعد ذلك استطاع إنتر في موسم 2006/2007 أن يحرز لقب الدوري بعد 18 عام من الغياب ليحقق النيراتزوري للمرة الثالثة على التوالي لقب الدوري موسم 2007/2008 تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني.

جوزيه مورينيو والثلاثية

استطاع الفريق في موسم 2008-2009 أن يحقق لقب الدوري الرابع على التوالي تحت قيادة مدربه البرتغالي مورينيو ولكن الإنجاز الأكبر كان في موسم 2009 -2010 عندما حقق الفريق الثلاثية التاريخية التي لم يسبقه اى فريق ايطالي من قبل,

حقق الفريق لقب الدوري في الجولة الاخيرة بالفوز على سيينا 1-0 ونال لقب الكأس بالفوز على روما 1-0 والإنجاز الاكبر كان الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تغلب الفريق على بايرن ميونيخ الالماني 2-0 سجلهما الأرجنتيني دييجو ميليتو لينهي الفريق غياب دام 45 عاما لم ينل فيهم البطولة الاوروبية الكبري وليحقق البرتغالي مورينيو أحلام ماسيمو موراتي رئيس النادي وأحلام كل جماهير إنتر.

ملكية إنتر من موراتي إلى توهير

بعد الفوز بالثلاثية ورحيل مورينيو، خفت حماس موراتي و قل إنفاقه علي اللاعبين المتميزين.

عاد الفريق للمواسم السيئة ودخل في نفق مظلم مع تعدد المدربين والأزمة المالية الحادة في النادي والكرة الايطالية عموما، وانتهى الوضع بقرار موراتي الصعب ببيع النادي في 15- أكتوبر - 2013 إلى إريك توهير رجل الأعمال الاندونيسي والمستثمر في مجال الرياضة مقابل 500 مليون دولار.

و حاليا يحاول الاندونيسي إعادة النادي إلى سابق وضعه بتسديد ديونه وإعادة بناء الفريق مع العائد روبيرتو مانشيني والأسماء الشابة مثل شاكيري، وكوفاشيتش.

أساطير إنتر

جوزيبي مياتزا - المهاجم العظيم الذي لعب في الدوري لصالح إنتر في 365 مباراة سجل خلالها 243 وهو الهداف التاريخي للنادي والمسمى علي اسمه ملعب الفريق بضاحية سان سيرو.

جاشينتو فاكيتي - المدافع العظيم وقائد المنتخب يعتبر رمزا من رموز إنتر وكان في الحقبة الذهبية في الستينيات مع المدرب هيريرا ولعب لإنتر 549 مباراة في الدوري والبطولات الأوروبية وكان رئيس النادي وتوفي في 2004 وهو رئيسا للنادي .

خافيير زانتي - الأرجنتيني قائد الفريق وعميد لاعبي إنتر والمنتخب الأرجنتيني على مر العصور، لعب لإنتر أكثر من 15 سنة ودخل تاريخ إنتر من الباب الكبيربوفائه لناديه.

يكفي أنه لعب 854 مباراة محلية وأوربيه رغم إغراءات الكثير من الأندية للحصول على خدماته وكان على رأسهم ريال مدريد الإسبانى في أيام التدهور للنيراتزوري في التسعينات.

جوزيبي برجومي - المدافع الذي فاز بكأس العالم في جيل روسي و تارديلي و هو في 18 من عمره، "العم" لعب في فترة الثمانينيات والتسعينيات حيث لعب في الدوري 512 مباراة و 117 مباراة أوروبية .

ساندرو ماتزولا - لاعب الوسط الكبير الذي كان في فريق هيريرا ولعب للمنتخب كان له دور كبير في انتصارات إنتر المحلية والأوروبية سجل 116 هدف لإنتر .

العديد من اللاعبين العظماء الذين مروا على تاريخ النادي مثل المهاجم التوبيللي والحارس زنجا والبرازيلي رونالدو والالمان ماتيوس وبريمة وكلينسمان والهولندي بيركامب .



>الدوري الأيطالي (18) مرة

>كأس إيطاليا (7) مرات

>كأس السوبر الإيطالي (5) مرات

>دوري أبطال أوروبا (3) مرات

>كأس الإتحاد الأوروبي (3) مرات

>كأس إنتركونتينتال مرتين

>كأس العالم للأندية مرة الألقاب>الدوري الأيطالي (18) مرة>كأس إيطاليا (7) مرات>كأس السوبر الإيطالي (5) مرات>دوري أبطال أوروبا (3) مرات>كأس الإتحاد الأوروبي (3) مرات>كأس إنتركونتينتال مرتين>كأس العالم للأندية مرة

مسيرة طويلة لإنتر حافلة بالإنجازات والألقاب في 107 سنة.

وإليكم بعض الحقائق الفريدة عن إنتر:

-إنتر هو الفريق الإيطالي الأكثر تواجداً في دوري الدرجة الأولى منذ اعتماد النظام الجديد سنة 1929 بـ " 82 مرة "

- إنتر هو الفريق الايطالي الوحيد الذي فاز بلقب الدوري الايطالي ودوري أبطال اوروبا وكأس القارات "انتر كونتننتال" في نفس العام " 1965".

- إنتر يحمل الرقم القياسي في أعلى فوز في الدوري حين انتصر في موسم 1914-1915 على فريق فيتشنزا 16-0 بتاريخ 10-1-1915 .

- إنتر هو أول ناد إيطالي يفوز بكأس القارات "انتر كونتننتال " عام 1964 .

- إنتر هو النادي الايطالي الوحيد الذي فاز بكأس القارات للأندية "انتر كونتننتال " مرتين متتاليتين في 64 و 65 .

- إنتر يحمل الرقم القياسي من حيث اقل معدل أعمار في تاريخ دوري الدرجة الأولى وذلك في موسم 1929-1930 ، بمعدل: 24 عاما و 6 اشهر.

- إنتر يحمل الرقم القياسي في جمع النقاط بنظام دوري "20 فريقا" إذ جمع في موسم 2006-2007 "97" نقطة اي بمعدل 2.55 نقطة للمباراة الواحدة.

- إنتر يحمل الرقم القياسي في جمع النقاط بنظام دوري "18 فريق" و "نقطتين للفائز " حيث جمع في موسم 88-89 " 58 " نقطة اي بمعدل 2.47 نقطة للمباراة الواحدة .

- في موسم 2006-2007 حقق إنتر رقماً قياسيا بالفوز علي أرضه حيث انتصر في 15 مباراة.

- في موسم 2006-2007 حقق إنتر رقماً قياسيا بالفوز المتتالي خارج الارض برصيد 11 مباراة متتالية.

- في موسم 2006-2007 حقق إنتر رقماً قياسيا للانتصارات في موسم واحد "30مباراة".

- في موسم 2006-2007 حقق إنتر رقماً قياسيا في فارق النقاط بين المتصدر و الوصيف بلغ 22 نقطة عن الوصيف روما.

- إنتر يحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد بـ 17 مباراة في موسم 2006-2007.

- إنتر هو النادي الايطالي الوحيد الذي حقق الثلاثية "الدوري + الكأس + دوري ابطال اوروبا" في موسم واحد 2009-2012 .

- إنتر هو النادي الايطالي الوحيد الذي حقق الخماسية "الدوري + الكأس + دوري ابطال اوروبا + السوبر الايطالي + كأس العالم للاندية" في موسم 2009-2010

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كتب: مصطفي مهدي - الرابطة الرسمية الجماهيرية لنادي إنتر ميلان

إعداد ومراجعة: هيثم محمد

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