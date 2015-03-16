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نجل مورينيو لجمهور تشيلسي: أنتم عار

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نجل مورينيو لجمهور تشيلسي: أنتم عار نجل مورينيو لجمهور تشيلسي: أنتم عار

شن نجل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي هجوما لاذعا على جمهور الزرق في أعقاب التعادل مع ساوثامبتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع ساوثامبتون في ستامفورد بريدج، وشهدت المباراة إطلاق جمهور تشيلسي صافرات استهجان ضد لاعب خط وسط الفريق سيسك فابريجاس.

وقام نجل المدرب البرتغالي بالهجوم على جمهور تشيلسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث كتب"لماذا يهاجم كل الجمهور فابريجاس؟ الأداء كان سيئا من الفريق ككل، وليس منه وحده".

وأكمل"ربما لم يقدم فابريجاس الأداء المنتظر منه، ولكنه على الأقل كان يقاتل على اللحظات الأخيرة".

وأضاف"لقد رأيت جمهور سيئ لتشيلسي من قبل، لكن أمام ساوثامبتون كان الأسوأ حقا".

وأتم"أنا أتفق حقا مع الأغنية التي يهاجمنا بها جماهير الفريق الأخرى، جماهيرنا عار على تشيلسي".

جدير بالذكر أن مورينيو نفسه كان قد انتقد جمهور الزرق في نوفمبر الماضي حينما تغلب على كوينز بارك رينجرز بستامفورد بريدج حيث قال"شعرت إننا نخوض المباراة في ملعب خالي من الجماهير".

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