ضبط 42 لفافة هيروين بحوزة عاطل فى الإسكندرية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالإسكندرية، من ضبط شخص بحوزته، 42 لفافة لمخدر الهيروين، أثناء تواجده بشارع الترعة المردومة شرقى الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام "مصطفى.م" -39 سنة- عاطل، سبق اتهامه فى القضية جنايات قسم الرمل "مخدرات" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 42 لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 50 جرامًا" و550 جنيهًا، وهاتف محمول أثناء تواجده بتقاطع شارعى الترعة المردومة وسعد زغلول دائرة ثان الرمل.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه فتحرر له محضر جنايات قسم ثان الرمل وإحالته إلى النيابة.