أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 6 طلاب إخوان وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 6 طلاب إخوان وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف بالمنوفية ضبط 6 طلاب إخوان وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس المباحث، من تفريق مسيرة نظمها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالمدينة، وضبط 6 من أعضائها وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف.

وتم إلقاء القبض على كل من محمود.ع.م.م عامًا 20 سنة طالب بكلية العلوم ومقيم بقرية أبو مشهور – مركز بركة السبع، وأحمد.خ.ت.ش، 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة ومقيم المحلة الكبرى، غربية، وأحمد.ج.ش.هـ، عامًا 25 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم كفر طنبدى – مركز شبين الكوم ومحمود.ع.أ. 23 عاما طالب بكلية الاداب ومقيم مركز منوف ومحمود.م.م.ح. 21 عامًا طالب بكلية الهندسة ومقيم مدينة سرس الليان. ومصطفى.ف.م.إ 22 عامًا طالب بكلية الزراعة ومقيم مركز منوف.

وضبط بحوزة المتهمين 10 زجاجات ملوتوف، 5 شماريخ كبير الحجم، جركن به مادة بترولية، 7 خطوط لهواتف محمولة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365