ضبط 6 طلاب إخوان وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس المباحث، من تفريق مسيرة نظمها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالمدينة، وضبط 6 من أعضائها وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف.

وتم إلقاء القبض على كل من محمود.ع.م.م عامًا 20 سنة طالب بكلية العلوم ومقيم بقرية أبو مشهور – مركز بركة السبع، وأحمد.خ.ت.ش، 20 عامًا، طالب بكلية الهندسة ومقيم المحلة الكبرى، غربية، وأحمد.ج.ش.هـ، عامًا 25 سنة، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم كفر طنبدى – مركز شبين الكوم ومحمود.ع.أ. 23 عاما طالب بكلية الاداب ومقيم مركز منوف ومحمود.م.م.ح. 21 عامًا طالب بكلية الهندسة ومقيم مدينة سرس الليان. ومصطفى.ف.م.إ 22 عامًا طالب بكلية الزراعة ومقيم مركز منوف.

وضبط بحوزة المتهمين 10 زجاجات ملوتوف، 5 شماريخ كبير الحجم، جركن به مادة بترولية، 7 خطوط لهواتف محمولة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.