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السيطرة على حريق فى منزل بالمنوفية

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السيطرة على حريق فى منزل بالمنوفية السيطرة على حريق فى منزل بالمنوفية
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب فى منزل مكون من 3 طوابق بقرية جنزور ببركة السبع، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء بينهم رضيع.

وكان اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق هائل بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية "جنزور" ببركة السبع بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء.

انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية برئاسة العميد خالد بيبرس، مدير الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، تم نقل الجثث لمستشفى تلا المركزى وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق، وتم ندب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.

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