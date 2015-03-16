بالصور .. محافظ الأقصر يستمع لشكاوى المواطنين خلال اليوم المفتوح

عقد محافظ الأقصر محمد بدر اليوم الاثنين ، اليوم المفتوح ” يوم المواطن ” بقاعة مبني ديوان عام محافظة الأقصر .

استمع المحافظ لمطالب المواطنين العامة والخاصة وكلف رؤساء المدن ومديري المديريات بمتابعة القرارات وتنفيذها وحل مشاكل المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار عقد اليوم المفتوح كل يوم إثنين إسبوعيا للتواصل مع المواطنين مشيرا إلي أن سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المواطنين والاحتكاك بهم افضل الطرق للتعرف علي احتياجات الاهالي وحل مشاكلهم .

كان المحافظ قد عقد اليوم المفتوح منذ قدومة الي الاقصر اسبوعيا حيث تم عقد اليوم المفتوح الاول بمدينة اسنا وفي الاسبوع الثاني بمدينة القرنة ومن المقرر ان يواصل عقده في كافة مدن المحافظة .