الهدوء يعود الى قرية النزهة بالدقهلية بعد معركة الإخوان

صور لحريق منزل احد المتهمين

عاد الهدوء مؤقتا الى قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بعد ليله دامية راح ضحيتها اثنان من أهالى القرية وإصابة ثلاثة آخرين، بسبب الخلاف بين عدد من الأهالى وبين بعض المنتمين الى جماعة الإخوان، والذين قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى أدى الى إصابة المجنى عليهم ورد الأهالى بإشعال النار فى ممتلكاتهم.

وسيطرت قوات الأمن على القرية التى تحولت إلى ثكنة عسكرية، ورصدت اليوم السابع بعض صور الخسائر التى وقعت فى منازل المتهمين بإطلاق النار ونفوق بعض الماشية بسبب الحرائق.



>

صور لبعض الخسائر



>

صورة لنفوق بعض الماشية نتيجة الحريق



>

جانب من الحرائق



>

صورة للخسائر التى لحقت بالمنزل



>

اثار الحرائق