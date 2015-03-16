أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الهدوء يعود الى قرية النزهة بالدقهلية بعد معركة الإخوان

Google+ Print
عاد الهدوء مؤقتا الى قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بعد ليله دامية راح ضحيتها اثنان من أهالى القرية وإصابة ثلاثة آخرين، بسبب الخلاف بين عدد من الأهالى وبين بعض المنتمين الى جماعة الإخوان، والذين قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى أدى الى إصابة المجنى عليهم ورد الأهالى بإشعال النار فى ممتلكاتهم.
>صور لحريق منزل احد المتهمين - 2015-01 - اليوم السابع
>

صور لحريق منزل احد المتهمين

وسيطرت قوات الأمن على القرية التى تحولت إلى ثكنة عسكرية، ورصدت اليوم السابع بعض صور الخسائر التى وقعت فى منازل المتهمين بإطلاق النار ونفوق بعض الماشية بسبب الحرائق.

صور لبعض الخسائر - 2015-01 - اليوم السابع
>

صور لبعض الخسائر

صورة لنفوق بعض الماشية نتيجة الحريق - 2015-01 - اليوم السابع
>

صورة لنفوق بعض الماشية نتيجة الحريق

جانب من الحرائق - 2015-01 - اليوم السابع
>

جانب من الحرائق

صورة للخسائر التى لحقت بالمنزل - 2015-01 - اليوم السابع
>

صورة للخسائر التى لحقت بالمنزل

اثار الحرائق - 2015-01 - اليوم السابع
>

اثار الحرائق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365