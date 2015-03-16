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ذكر الله وممارسة كرة القدم ملامح جامع الحاكم بأمر الله‎ (قصة مصورة)

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تقرير – شمس الدين مرتضى
>شمس الدين (9)يقع جامع الحاكم بأمر الله أو (الأنور) كما يطلق عليه أهالي منطقة الجمالية بعد مدخل باب الفتوح وهو جزء من سور القاهرة الشمالي، والذي يبعد عن باب النصر نحو 500 متر، وسمي باب الفتوح بهذا الاسم نظرًا لخروج الجيوش الإسلامية منه عند الحروب وسمي الباب الأخر بالنصر نسبة إلى دخول الجيوش المنتصرة منه، وتم إعادة إحياء وترميم أثار شارع المعز لدين وكان جامع الحاكم بأمر الله جزءًا منه.

في هذه القصة المصورة نقدم لكم حال الجامع بعد الترميم الذي أصبح أهم مزار سياحي بالشارع:

بني جامع الحاكم بأمر الله عام 380 هـ في عهد العزيز بالله الفاطمي الذي بدأ في سنة 379هـ (989م) في بناء جامع آخر خارج باب الفتوح

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لكنه توفي قبل اتمامه فأتمه ابنه الحاكم بأمر الله 403هـ (1012-1013م)، لذا نسب إليه وصار يعرف بجامع الحاكم.

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جامع يتسم ببنيانه المنشود وروحانيته، وأعمدته الرسخة ذات التصميم الرائع، التي يقرب عمرها إلى الآن حوالي 1000 عام، يذهب إليه مواطنون مصريون و سياح من جميع أنحاء العالم، لرؤية صرح و ثقافة الدولة الفاطمية التي قد تتلخص جزء من ثقافتها خلال بنيان و تصميم هذا الجامع.
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يتوافد إليه البعض لالتقاط الصور التذكارية في جميع أركان الجامع وتصويره، وآخرون لأداء الصلاة و الذكر و قراءة القرآن، يجد فيه البعض مكانا مناسبا لتصفية الذهن وانجاز مهامهم و التأمل في طيور تطوف حول أجزاء الساحة الخالية بالجامع.
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باحة المسجد

 

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يتجه بعض من صبية المنطقة إلى لعب كرة القدم بمحيط الجامع و بجانب أسواره العالية الخارجية، وآخرون للتنزه بمحيط الجامع، وبمنطقة الحسين و شارع المعز.
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