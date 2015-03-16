أخبار مصر العاجلة.. تأجيل قضية التخابر.. وإحالة بديع و21 للمفتى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها متابعة لكواليس محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، والتى انتهت إلى التأجيل لجلسة 18 مارس، إضافة إلى قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق مرشد الجماعة الإرهابية الدكتور محمد بديع، و13 آخرين، للمفتى فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، فضلاً عن قرار محكمة جنايات المنصورة إحالة 8 عناصر إخوانية للمفتى فى قضية إرهاب وارتكاب أعمال عنف.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" متابعة لاستعدادات وزارة الخارجية للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ، يومى 23 و24 مارس الجارى، وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة توحيد كلمة الدول العربية من المحيط للخليج، داعيًا فى كلمة ترحيب باستضافة القمة إلى نبذ كافة الخلافات لمواجهة الظرف الاستثنائى الذى تشهده المنطقة العربية بأسرها.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تحركات الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع 11 عبوة هيكلية تم زرعها فى عدة ميادين بمحافظتى القاهرة والجيزة، وإبطال مفعولها، فضلاً عن متابعة لملاحقات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة فى أعمال عنف، فى عدة محافظات.

وقدم "اليوم السابع" من خلال أخباره العاجلة تغطية لمشاركة الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، فى المناورة التكتيكية بالذخيرة الحية "نصر 13" فى سيناء، والتى أكد خلالها تحقيق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقدمًا ملحوظًا فى سيناء، متعهدًا بالقضاء على كافة بؤر الإرهاب.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- إحالة أوراق بديع و 13 آخرين بقضية غرفه عمليات رابعه للمفتى والحكم 11 ابريل

- "جنايات المنصورة" تحيل أوراق 8 إخوان متهمين فى قضايا إرهاب إلى المفتى

- تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية "التخابر مع قطر" لجلسة 18 مارس

- الرئيس السيسى فى كلمة الترحيب بالقمة العربية: أمتنا تواجه تحديات جسام

- وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية "نصر 13" بسيناء

- وزير الدفاع: عازمون على تطهير سيناء من الإرهاب.. ولن نتخلى عن جزء منها

- خبراء المفرقعات يبطلون مفعول عبوة ناسفة بشارع الألفى بـ"وسط البلد"

- توقف حركة المرور بشارع الطيران بمدينة نصر بعد الاشتباه فى جسم غريب

- خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا عثر عليه بأتوبيس نقل عام بـ"وسط البلد"

- المئات يشيعون ضحايا هجوم الإخوان بقرية النزهة بالدقهلية

- إحباط تفجير عبوة ناسفة فى رتل أمنى بشمال سيناء

- ارتفاع عدد ضحايا هجوم الإخوان على أسرة أمين شرطة بالدقهلية لقتيلين

- تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما بأحداث مجلس الوزراء لـ2 أبريل المقبل

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