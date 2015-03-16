القوات البحرية تنقذ 17 صيادًا بعد اصطدام مركبهم بناقلة نفط بالسويس

تمكنت مراكب الصيد فى السويس مساء اليوم، بمعاونة وحدات القوات البحرية واللنشات التابعة لها من إنقاذ 17 صيادًا كانوا على متن مركب صيد اصطدمت بهم ناقلة بترول بمنطقة الانتظار بالمدخل الجنوبى بقناة السويس.

وأوضح بكرى أبو الحسن، شيخ الصيادين فى السويس، أن مركب الصيد (بركة الشيخ الشعراوى) تعمل بحرفة الجر وكان على متنها 17 صيادًا خرجت فى السادسة من مساء من ميناء الأتكة قاصدة ميناء برنيس فى رحلة صيد خارج الخليج، وأثناء مرور المركب بمنطقة الانتظار الخارجى للقناة، اصطدمت بمؤخرة المركب إحدى السفن التى كانت تتحرك من منطقة الانتظار بالغاطس الخارجى للقناة.

وأشار بكرى أبو الحسن فى بيان إعلامى، إلى أن مراكب الصيد فور تلقيها إشارة من رئيس المركب، أسرعوا لنجدتهم، بالتنسق مع القوات البحرية التى سمحت لهم بالخروج والوصول لتلك المنطقة، كما دفعت بوحدتين بحريتين للمساعدة فى عملية الإنقاذ، وتمكن الصيادون من إنقاذ زملائهم والعودة بهم إلى ميناء الأتكة.

وأكد بكرى أبو الحسن، أن جميع الصيادين بخير، ولم يصابوا بأى أذى، بينما لحقت بمؤخرة المركب تلفيات شديدة نتيجة لقوة الاصطدام.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، أن الهيئة دفعت بقاطرتين لسحب مركب الصيد الذى حدثت به تلفيات يصعب معها الإبحار.

وكشف المصدر، أن السفينة هى ناقلة بترول أجنبية وكانت متوقفة بمنطقة الانتظار بالغاطس الخارجى لقناة السويس، ولفت إلى أن الهيئة سوف تعاين الناقلة لبيان آثار الاصطدام واتخاذ الإجراءات القانونية.