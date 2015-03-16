رئيس جمهورية البوسنة: السيسى سيعبر بمصر للدول المتقدمة

لبى الرئيس البوسنى "ملادن إيفانيتش" وعقيلته دعوة السفير المصرى فى البوسنة ياسر العطوى وعقيلته على حفل عشاء فى دار سكن السفير المصرى فى سراييفو، وبحضور حشد كبير من السفراء الأجانب المعتمدين فى البوسنة فى حدث لافت تقديرًا لدور ومكانة مصر

وأشار إلى متابعته الشخصية وإعجابه البالغ بالرؤية الثاقبة للرئيس السيسى وعزمه الأكيد على العبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة والقوية والمستقرة والمحققة لطموحات شعبها.

وأكد الرئيس البوسنى فى هذه المناسبة الاعتزاز الكبير والتقدير الحقيقى الذى تحظى به مصر لدى الشعب البوسنى وقيادته، موضحًا أن تلبية دعوة السفير المصرى إنما تعبر عن رسالة تأييد واحترام وتقدير لمصر الدولة الكبرى فى المنطقة بتاريخها ومساهمتها المقدرة والمشهودة فى استقرار وسلام المنطقة والعالم، مؤكدًا ثقته التامة فى قدرة مصر على العبور الأمن وبنجاح إلى المستقبل الأفضل، ومشيدًا بالتطورات الإيجابية المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرية حاليًا.

كما أشاد الرئيس البوسنى بالنجاح اللافت لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، مبديًا إعجابه الشديد بما جاء بخطاب الرئيس الافتتاحى فى المؤتمر.

وقدم السفير المصرى عرضًا للرئيس والحاضرين عن الإنجاز الكبير المتحقق فى شرم الشيخ موثقًا بالأرقام عن حجم ونوعية الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية الموقعة، والتى فاقت بأضعاف مضاعفة ما كان مستهدفًا، كدليل واضح على ثقة المجتمع الدولى ومجتمع الأعمال العالمى فى قدرة مصر الحقيقية واستقرارها وبيئتها الجاذبة للاستثمار ومقوماتها التنافسية المختلفة القادرة على استيعاب تدفق المشروعات ورأس المال الخارجى، وإحداث طفرة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادى تؤكد على المكانة دور مصر المشهود.

كما أكد استمرار جهود مصر المخلصة لاجتثاث شأفة الإرهاب، وسعيها الحثيث للنجاح فى حربها المحقة ضده بكافة صوره وأشكاله، فضلا عن حرص مصر الجديدة على تعزيز وتطوير علاقاتها بكافة الدول المحبة للسلام والاستقرار وتطلعها الدائم للتعاون الوثيق فى مختلف المحافل الدولية والمساهمة الفاعلة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشرهما.