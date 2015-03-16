محافظ المنوفية: مصنع لتدوير المخلفات بالسادات بطاقة 2000 طن يوميا

أعلن محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة السادات بطاقة استيعابية 2000 طن يوميا، مما سيساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة والتخلص اﻵمن للمخلفات المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصغر الذى عقدته محافظة المنوفية بقاعة الاجتماعات بالمحافظة بحضور الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى وعدد من رجال الأعمال ومستثمرى المنطقتين الصناعيتين بمدينتى السادات وقويسنا، وذلك لمناقشة أهم المعوقات التى تواجه الاستثمار والتنمية الصناعية بالمنوفية وتقديم العديد من الرؤى والمقترحات للتغلب على أهم مشاكل الاستثمار والصناعة فى المحافظة.

وقال المحافظ إن هذا المؤتمر يعد دعوة للانطلاق الصناعى والاستثمارى على غرار المؤتمر الاقتصادى العالمى الناجح الذى عقد فى شرم الشيخ الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن تطبيق أفكار المؤتمر الاقتصادى لن تتحقق بمجرد الاقتراحات بل ينبغى مواجهة المشاكل التى تواجه الاستثمار بشكل عام.

>وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء الاقتصادى هو ضرورة بلورة رؤية موحدة قابلة للتطبيق لمشاكل المحافظة الصناعية والاستثمارية، فضلا عن تحقيق التكامل والتبادل بين المنطقتين الصناعيتين بقويسنا والسادات.

>من جانبه، أشار الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إلى أن معظم مشاكل المستثمرين فى مصر تتلخص فى طريقة تخصيص الأراضى ونظام حق الانتفاع والاستغلال والروتين المتبع فى الحصول على التراخيص، مؤكدا على ضرورة البحث عن حلول عاجلة للمشاكل الإقتصادية التى تحتاج إلى رؤية جريئة وشاملة عن طريق إصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومصالح المستثمرين.

ولفت جودة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحمل فى طياته فوائد وإصلاحات عديدة لقطاع الاستثمار، مؤكدا أنه جارى تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذى يمكن المستثمر من استصدار كافة التراخيص وإنهاء كافة الإجراءات من مكان واحد وذلك خلال 15 يوما و تلتزم الجهة التى يقدم المستثمر أوراقه إليها بإنهاء كافة الإجراءات خلال هذه المدة مع إعطاء المستثمر ترخيصا مؤقتا خلال هذه الفترة، مع جعل الترخيص المؤقت ترخيصا دائما فى حالة عدم الانتهاء من إصدار الترخيص الدائم خلال أسبوعين.

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