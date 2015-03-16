التدخين بشراهة يسبب الضعف الجنسى

التدخين يؤدى للإصابة بالضعف الجنسى

التدخين من العادات السيئة التى اعتادها الكثيرون، على الرغم من تأثيره على الصحة العامة، والصحة الجنسية للرجل.>وهذا ما يوضحه الدكتور محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة والعقم أن التدخين له تأثير سلبى على القدرة الجنسية للرجل، لاحتوائه على النيكوتين ومواد الأكسدة التى تسبب ضيقا فى شرايين الجسم، كما أن مواد الأكسدة التى تنتج عن التدخين تسبب الإصابة بالضعف الجنسى.

يضيف د. محمد إمبابى أن الأشخاص الذين يدخنون بكثرة، أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسى، لأنه يؤدى إلى الإصابة بتسريب الدم من الأوردة، بحيث لا يصل الدم إلى العضو الذكرى مما يتسبب فى الإصابة بالضعف الجنسى، موضحا أنه كلما طالت مدة التدخين ازدادت فرصة الإصابة بالضعف الجنسى.

علاج الضعف الجنسى بالإقلاع عن التدخين

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>يشير استشارى أمراض الذكورة والعقم إلى أنه عند الإصابة بالضعف الجنسى نتيجة التدخين، فالعلاج يكون الإقلاع عنه، ليعود المريض إلى حالته الطبيعية ويشفى من الضعف الجنسى.