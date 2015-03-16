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بالصور.. الاحتفال بيوم المرأة بالقليوبية يتحول لمظاهرة تأييد لـ"السيسى"

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تحول الاحتفال بيوم المرأة المصرية، اليوم الاثنين، بقاعة مكتبة بالقليوبية إلى مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.

وكان المجلس القومى للمرأة بالقليوبية عقد اليوم ندوة تحت عنوان " المرأة المصرية وقضايا الوطن" ، وأكد الشيخ سيد زكى مدير ادارة الدعوة بأوقاف القليوبية أنه يجب فى ذلك اليوم ان نتذكر أمنا الكبرى مصر ونهنئ تلك الأمة بنجاح المؤتمر الاقتصادى بقيادة القائد العظيم السيسى، مضيفا ان المرأة لها دور لايقل عن دور الرجل فى كل قضية من القضايا ومنها قضية الإرهاب .

جانب من المشاركين على المنصة - 2015-03 - اليوم السابع
>جانب من المشاركين على المنصة

جانب من الحضور بقاعة مكتبة مصر- 2015-03 - اليوم السابع
>جانب من الحضور بقاعة مكتبة مصر

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مصر 365

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