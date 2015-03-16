محافظ قنا: مكاتب بالقرى لاستقبال الراغبين فى الاستفادة من "مشروعك"

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم تجهيز مكاتب بمجالس المدن والمراكز والقرى وذلك لاستقبال المواطنين الراغبين فى الاستفادة من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" الذى سيطلقه المهندس إبراهيم محلب غدًا.

وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب تضم ممثلى من البنوك المشاركة فى المشروع، وممثلى عن المجلس المحلى، وذلك للمساهمة فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمشروعات التى سيتقدم بها المواطنون والتراخيص اللازمة ودراسة الجدوى المقدمة فى أقل وقت ممكن.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه المكاتب ستساعد المواطنين الذين لا يوجد لديهم دراسة جدوى للمشروعات التى يرغبون فى تنفيذها بإعداد دراسات جدوى لهم، لافتًا إلى أن المشروع سيكون له دور كبير فى القضاء على نسبة البطالة فى محافظات الصعيد، من خلال إيجاد العديد من فرص العمل.

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