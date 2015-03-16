نشوب حريق بمنزل بالمنوفية والأهالى يتهمون “الجن”

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية واقعة غريبة بنشوب حرائق متكررة بمنزل مكون من 3 طوابق دون أسباب ويتم إخماده ويتهم الأهالى ” الجن” بإشعال النيران ما أضطر أهل المنزل تركه مطالبين المسئولين بالتدخل لكشف أسباب الحريق وسط حالة الخوف والرعب التى سيطرت على سكان المنطقة .

وأكد أحمد الشيهى صاحب المنزل أن منزله مكون 3 طوابق يسكن هو وزوجته فى الدور الأرضى وأولاده متزوجون ويسكن كل شاب فى طابق منفرد ، إلا أنه فوجىء يوم الأربعاء الماضى بنشوب حريق فى أحدى الغرف وتم إخماده ، ثم فجأة ينتقل الحريق إلى غرف متفرقة فى المنزل دون معرفة أسباب للحريق.

وأضاف أن الحريق أنتقل إلى حجرة النوم ثم إلى دولاب الملابس بدون أسباب للحريق حتى لجأنا إلى شراء طفاية حريق من أجل السيطرة عليها ولكن بدون فائدة فكل 4 إلى 5 ساعات ينشب الحريق فى مكان مختلف فى المنزل .

وأضافت أم “ليالى ” زوجة صاحب المنزل على أنها “منذ يومين وهى جالسه على كنبه الأنترية إلا وقد غرز أصبعى فى القطن واشتعلت النار فيه ” بدون سبب.

وتقدم مالك العقار بشكوى لمجلس مدينة أشمون من أجل إيجاد حل للمشكلة ووعدوهم بالتدخل وكشف الأسباب الحقيقة للحريق مشيرا إلى أنه وأولاده سيتركون المنزل حتى يتم حل المشكلة ومعرفة سبب الحريق.

ومن جانبه أكد عبدالسلام عبدالبارى رئيس مجلس مدينة أشمون أنه عاين مكان المنزل بعد شكاوى المواطنين له وشاهد آثار الحريق بنفسه وحضر واقعة حرق فى المنزل وتم إطفاءها بطفايه الحريق مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للمحافظ لحل المشكلة.