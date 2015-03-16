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السيطرة على حريق فى منزل من 4 طوابق بشبين القناطر

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السيطرة على حريق فى منزل من 4 طوابق بشبين القناطر السيطرة على حريق فى منزل من 4 طوابق بشبين القناطر
نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب بمنزل سكنى مكون من 4 طوابق بشبين القناطر، كان عاطلون قد قاموا بإشعال النيران به بسبب خلافات الجيرة مع صاحبه، بعد أن أتت النيران على جزء من سطح المنزل دون خسائر بشرية.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران وتبين أن الحريق شب فى منزل سكنى مكون من 4 طوابق، حيث أتت النيران على جزء من سطح المنزل.

وبسؤال مالك المنزل قرر، أنه حال تواجده أعلى سطح المنزل حدثت مشادة كلامية بينه وبين جيرانه بسبب خلافات الجيرة، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة مولوتوف على سطح المنزل، ما أدى لنشوب الحريق وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365