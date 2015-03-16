انهيار عصابة "الطيار وكردى وحمو والريانى" بالقبض عليهم فى القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الجيزة ومصلحة الأمن العام بالوزارة فى القبض على 5 عاطلين كوّنوا تشكيلا عصابيا تزعمه اثنان منهما انتحلا صفة صحفيين، وتبين أن اللصوص وراء قتل رجل أعمال وسائقه، وإصابة شقيق الأول، بأن أطلقوا عليهم الرصاص عقب خروجهم من أحد البنوك فى العبور، واستولوا منهم على 200 ألف جنيه، كما سطوا على مكتب بريد صقر قريش، وسرقوا منه 43 ألف جنيه منه، بجانب استيلائهم على 140 ألف جنيه من خزينة "شركة، وإطلاق أعيرة على ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة ثان السلام، حال تواجدهم فى كمين على طريق القاهرة - الإسماعيلية.

كان اللواء محمود يسرى مدير الأمن تلقى إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بتلقيه بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة فى الطريق الصحراوى على "محمد .ع"26 سنة، رجل أعمال، وشقيقه "أشرف"- 30 سنة، صاحب مكتب توريدات – و"أحمد .ح" 25 سنة، سائق، عقب صرف الأول الثانى 200 ألف جنيه من أحد البنوك واستقلالهم السيارة رقم 170386 ملاكى شرقية قيادة الثالث وتبين أن 5 أشخاص أطلقوا الرصاص عليهم ما أسفر عن وفاة الأول والثالث وإصابة الثانى واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

تشكل فريق بحث - قادة اللواء هشام خطاب مفتش الأمن بالتنسيق مع مباحث الجيزة ومصلحة الأمن العام - أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين وهم "جمال .ع" وشهرته " الطيار " - 26 سنة، عاطل، وبحوزته بندقية آلية و 30 طلقة وكارنيه بصورته منسوب صدوره لجريدة، ومدون به أن مهنته مراسل صحفى، و"زهران .م" وشهرته " كردى " - 25 سنة، عاطل - وبحوزته 10800 جنيه وكارنيه باسمه، عليه صورته منسوب صدوره لجريدة اليقظة العربية، ومدون به أن مهنته مصور صحفى و"محمد .ع" وشهرته "حمو" 24 سنة، عاطل، وبحوزته طبنجة و"أحمد .ع" وشهرته " الريانى " 27 سنة عاطل و"أحمد .ع"35 سنة.

وبالكشف على المتهمين تبين أنهم كوّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقات بالإكراه خاصة الاستيلاء على السيارات تحت تهديد الأسلحة النارية والمبالغ من عملاء ورواد البنوك.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون تفصيلاً بارتكاب الواقعة على النحو المبين سلفا وبعد إتمام جريمتهم اقتسموا المبلغ المسروق كما اعترفوا بارتكاب 18 واقعة سطو مسلح منها السطو على مكتب بريد صقر قريش بدائرة قسم البساتين والاستيلاء منه على 43 ألف جنيه، إضافة إلى الاستيلاء على 140 ألف جنيه من خزينة شركة وإطلاق أعيرة نارية على ضباط وأفراد وحدة مباحث قسم ثان السلام أثناء تواجدهم فى كمين على طريق مصر الإسماعيلية وإطلاق أعيرة على مأمور قسم العبور أثناء مطاردته لهم . تحرر لهم المحضر اللازم وباشرت معهم النيابة التحقيق.

>